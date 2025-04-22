الأربعاء 23 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«موديز»: البيئة التشغيلية القوية تدعم ربحية بنوك الإمارات في 2025

«موديز»: البيئة التشغيلية القوية تدعم ربحية بنوك الإمارات في 2025
23 ابريل 2025 01:23

مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
«الفارس الشهم 3» تطلق مشروع حفر آبار مياه في غزة
غباش: الإمارات ستظل داعمةً لأمن لبنان وسيادته ووحدة أراضيه

توقعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، أن تواصل البنوك الكبرى في دولة الإمارات تسجيل هوامش ربحية مرتفعة خلال عام 2025، رغم التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة، وزيادة المخصصات الضريبية، مستفيدة من البيئة التشغيلية المواتية والنمو الاقتصادي القوي، وتدفق الاستثمارات الأجنبية، والزخم المستمر في التحول الرقمي، ما سيدعم مصادر الدخل غير التقليدية ويعزز من النمو المستدام.
وقالت الوكالة، في تحديث لها أمس، إن استمرار الإصلاحات الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال، واستقرار سوق العمل والهجرة، عوامل من شأنها أن تدعم الأنشطة المصرفية، وزيادة الطلب على التمويل والخدمات المصرفية الرقمية خلال العام المقبل.
وأشارت الوكالة إلى أن العائد على الأصول حافظ على استقراره عند 1.8% في 2024، مدعوماً بنمو قوي في حجم الأصول بنسبة 10.1%، مما يعكس قدرة البنوك على التوسع دون الإخلال بجودة الأرباح.
وأظهرت تقرير للوكالة أن أكبر أربعة بنوك في دولة الإمارات - بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، سجلت نمواً بنسبة 10% في صافي أرباحها المجمعة لعام 2024، رغم التحديات التشغيلية التي شملت تقلص الهوامش وارتفاع التكاليف وبدء تطبيق الضريبة على الشركات.
 ويمثل هذا الأداء القوي انعكاساً لتحسن صافي دخل الفوائد نتيجة استمرار أسعار الفائدة المرتفعة خلال معظم فترات العام، إلى جانب النمو الملحوظ في الرسوم والعمولات، وتراجع مخصصات انخفاض القيمة، مما ساهم في تعويض أثر زيادة المصاريف والضرائب.

موديز
وكالة موديز للتصنيف الائتماني
البنوك
الإمارات
بنك أبوظبي الأول
بنك الإمارات دبي الوطني
بنك أبوظبي التجاري
بنك دبي الإسلامي
آخر الأخبار
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
18 ابريل 2025
جهود إماراتية متواصلة للتخفيف من حدة الكارثة المائية في غزة (من المصدر)
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3» تطلق مشروع حفر آبار مياه في غزة
23 ابريل 2025
الرئيس اللبناني يستقبل رئيس المجلس الوطني الاتحادي (وام)
الأخبار العالمية
غباش: الإمارات ستظل داعمةً لأمن لبنان وسيادته ووحدة أراضيه
23 ابريل 2025
الإمارات.. «صوت العقل» لإنهاء الأزمة السودانية
الأخبار العالمية
الإمارات.. «صوت العقل» لإنهاء الأزمة السودانية
23 ابريل 2025
فلسطيني يسير في موقع غارة إسرائيلية أصابت معدات في مخيم جباليا (رويترز)
الأخبار العالمية
الوسطاء يقدمون مقترحاً جديداً لوقف الحرب
23 ابريل 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©