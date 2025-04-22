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الذهب يتخطى مستوى 3500 دولار للمرة الأولى في تاريخه

الذهب يتخطى مستوى 3500 دولار للمرة الأولى في تاريخه
23 ابريل 2025 01:23

لندن (أ ف ب)

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تخطت أونصة الذهب عتبة 3500 دولار أمس للمرة الأولى في تاريخها على وقع الحرب التجارية، التي أدت إلى تراجع بورصة «وول ستريت».
وبلغ سعر أونصة الذهب عند الساعة 7.30 بتوقيت جرينيتش 3467.87 دولاراً بعدما وصلت في وقت أبكر إلى 3500.10 دولارات.
ويستفيد الذهب من توتر البورصات، ولا سيما «وول ستريت» بسبب انتقادات دونالد ترامب المتكررة لرئيــــس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وأيضاً بسبب الشكوك المستمرة بشأن الحرب التجارية.
وفي دليل جديد على التصعيد بين بكين وواشنطن، هو تأكيد الصين مجدداً الثلاثاء معارضتها الصارمة لأي اتفاق يوقع بين الولايات المتحدة ودول أخرى لن يخدم مصالحها.
ويستمر المستثمرون في حال ترقب للتداعيات الملموسة الأولى الناجمة عن الحرب التجارية مع اقتراب نشر التوقعات الاقتصادية الجديدة من صندوق النقد الدولي.
وكونه الملجأ الآمن في ضوء الاضطرابات التجارية تحول المستثمرون منذ أسابيع إلى شراء الذهب، مع احتمال أن يكون للرسوم الجمركية تأثير تضخمي، مما سيخفض قيمة الدولار الذي يوفر الذهب الحماية مقابله.

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