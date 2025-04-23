الدولار يرتفع بعد تراجع ترامب عن تصريحاته تجاه الرئيس الفيدرالي

قفز الدولار على نطاق واسع مقابل العملات الرئيسية اليوم الأربعاء مع تنفس المستثمرين الصعداء بعد تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تصريحاته بإقالة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول.



لكن مساء أمس الثلاثاء بدا أن ترامب تراجع عن موقفه.

وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي "لا أنوي إقالته. أتمنى أن يكون أكثر نشاطاً بقليل في تطبيق فكرته بخفض أسعار الفائدة".



وأدى ذلك إلى ارتفاع الدولار اليوم الأربعاء خلال التعاملات الآسيوية، إذ صعد 0.75 بالمئة إلى 142.68 مقابل الين و0.7 بالمئة إلى 0.8249 مقابل الفرنك السويسري.



ونزل اليورو 0.49 بالمئة إلى 1.1363 دولار.



وبالنسبة للعملات الأخرى، نزل الجنيه الإسترليني 0.39 بالمئة إلى 1.3281 دولار. وارتفع الدولار الأسترالي 0.3 بالمئة إلى 0.6385 دولار أميركي، في حين صعد الدولار النيوزيلندي 0.11 بالمئة إلى 0.597 دولار.

وعلى صعيد العملات المشفرة، ارتفعت بتكوين 2.7 بالمئة إلى 93671.97 دولار، متجاوزة بذلك مستوى 90 ألف دولار لأول مرة منذ مارس.