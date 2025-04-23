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اقتصاد

«طاقة للتوزيع» و«أبوظبي العالمي» تقدمان حلول رقمية للمستأجرين بجزيرتي المارية والريم

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23 ابريل 2025 16:52


أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت «طاقة للتوزيع»، إحدى الشركات التابعة لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، توقيع اتفاقية استراتيجية مع «أبوظبي العالمي - ADGM»، المركز المالي الدولي الرائد في المنطقة، لتحسين خدمات إدارة المرافق في المباني السكنية ضمن نطاقه الجغرافي في جزيرتي المارية والريم في أبوظبي. 
وجرى توقيع الاتفاقية بحضور عمر الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة «طاقة للتوزيع»، وحمد صياح المزروعي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في «أبوظبي العالمي». 
وبموجب الاتفاقية، ستتولى «طاقة للتوزيع» إدارة خدمات الفوترة، ومعالجة عمليات الدفع، وإدارة علاقات المتعاملين، ما يساهم في تبسيط إجراءات المستأجرين لأكثر من 16 ألف مقيم في الجزيرتين. 
ويساهم التعاون بين الطرفين في دمج الرسوم المتعلقة بالإيجار مع رسوم تعرفة الكهرباء والمياه ضمن فاتورة واحدة لدى منظومة «أبوظبي العالمي - ADGM»، ما يسهّل مختلف الإجراءات بدءاً من تقديم طلبات الإيجار وصولاً إلى تسديد الفواتير وإغلاق الحسابات، بما يتماشى مع «برنامج أبوظبي لتجربة متعاملين بلا جهد»، ويضمن تحسين تجربة المتعاملين وتبسيط العمليات المطلوبة كافة. 
وسيجري نقل جميع المستأجرين إلى النظام الجديد على مدار الاثني عشر شهراً القادمة، حيث سيستفيدون من تحسينات الخدمة والحلول الرقمية المتطورة التي تهدف إلى تعزيز تجربتهم. 
كما ستتولى «طاقة للتوزيع» عملية تحصيل وإدارة الرسوم المتعلقة بعقود الإيجار نيابة عن «أبوظبي العالمي - ADGM»، مما يساهم في تبسيط وتسريع إنجاز المعاملات، وتوفير تجربة أكثر سلاسة للسكان. 

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وقال عمر الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة طاقة للتوزيع: «تؤكد هذه الشراكة مع (أبوظبي العالمي) التزامنا الراسخ بتقديم حلول مبتكرة وفعالة، تركز على تعزيز تجربة المتعاملين، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتحسين جودة وتميز الخدمات المقدمة، ومن خلال دمج التقنيات التكنولوجية المتقدمة مع تطبيقات عملية التشغيل الآلي، فإننا نحقق نقلة نوعية في كيفية تجربة المستأجرين مع فواتيرهم، بوساطة الجمع التدريجي لمجموعة من الخدمات الأخرى المقدمة للمتعامل في جميع أنحاء أبوظبي ضمن فاتورة موحدة، ما يجعل عملية الدفع في الإمارة أسهل وأسرع».
من جانبه، قال حمد صياح المزروعي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في أبوظبي العالمي: «يعزز تعاوننا الاستراتيجي مع (طاقة للتوزيع) جهودنا لتطبيق نهج أكثر تنظيماً وكفاءة في إدارة المرافق في جزيرتي المارية والريم، ومن خلال دمج خبرات (طاقة للتوزيع) ضمن منظومة أبوظبي العالمي (ADGM)، فإننا نحسن تجربة العملاء ونرتقي بمستوى الخدمات. ويعكس هذا الاتفاق التزامنا الأوسع بتعزيز الشراكات الاستراتيجية التي تدعم البنية التحتية الحضرية لإمارة أبوظبي، وتُسهم في نموها المستدام والطويل الأمد».

 

شركة طاقة
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