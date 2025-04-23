1.7 مليار درهم أرباح «أبوظبي الإسلامي» بنمو 18% خلال الربع الأول

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم تحقيق نمو في صافي أرباحه قبل الضريبة بنسبة 18% على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2025 ليصل إلى 1.9 مليار درهم إماراتي، ما يعكس نمواً قوياً للميزانية العمومية مع زيادة زخم الأعمال ونمو مستمر في عدد المتعاملين، وبلغ صافي الأرباح بعد الضريبة في الربع الأول من العام الجاري 1.7 مليار درهم، ما يعكس زيادة 18% مقارنة مع الربع الأول من عام 2024.

وسجلت إيرادات المصرف في الربع الأول من عام 2025 نمواً بنسبة 14% لتبلغ 2.9 مليار درهم مقابل 2.5 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام السابق، الأمر الذي يعكس بحسب البنك أداءً إيجابياً واسع النطاق في جميع القطاعات الرئيسية، وقد دعم هذا الأداء زيادة في كلٍ من إيرادات الأنشطة التمويلية والإيرادات من غير مصادر التمويل.

وسجل الدخل من مصادر التمويل نمواً بنسبة 4% على أساس سنوي ليصل إلى 1.8 مليار درهم في الربع الأول من 2025، مقارنة مع 1.7 مليار درهم العام الماضي، مدعوماً بزيادة في حجم الأعمال وقدرة المصرف على تحقيق عوائد مستدامة على الرغم من انخفاض معدلات الربح في السوق.

وارتفع الدخل من غير مصادر التمويل 35% على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2025، ليصل إلى 1.1 مليار درهم إماراتي مقارنة مع 827 مليون درهم إماراتي في العام السابق.ويعكس هذا النمو الزيادة المستمرة في إيرادات الرسوم، والتي شهدت زيادة بنسبة 30% ناتجة عن مبيعات المنتجات المختلفة عبر قطاعي الأفراد والشركات، مما يعكس زيادة في نشاط المتعاملين وجهود البيع المتقاطع الناجحة.

وارتفع إجمالي الأصول بواقع 25% على أساس سنوي ليصل إلى 244 مليار درهم.وشهد تمويل المتعاملين نمواً لافتاً بنسبة 28% على أساس سنوي، ليشكل زيادة بلغت 33 مليار درهم منذ الربع الأول من العام الماضي و8 مليارات درهم من بداية العام حتى تاريخه، ما يعكس زيادة حصة المصرف في السوق في القطاعات الرئيسية، وإبرام صفقات بارزة من قبل قطاع الخدمات المصرفية للشركات.

وسجلت ودائع المتعاملين نمواً بنسبة 25% على أساس سنوي لتبلغ 200 مليار درهم بالمقارنة مع 160 مليار درهم في الربع الأول من عام 2024.

وقال جوعان عويضة سهيل الخييلي، رئيس مجلس الإدارة: استهلينا عام 2025 ببداية قوية، وحافظنا على المسار الإيجابي الذي تم ترسيخه خلال الفترة السابقة، وسجلنا رقماً قياسياً جديداً فيما يتعلق بالعائد على حقوق المساهمين، ما يعكس بوضوح قدرتنا على تحقيق النمو المترافق مع الربحية وتنفيذ استراتيجيتنا بانضباطٍ تام، وكان هذا الأداء المتميز مدعوماً بنمو قوي في الإيرادات في جميع القطاعات، وتحسن في الكفاءة التشغيلية مع تسجيل مؤشرات جيدة في جودة الأصول.