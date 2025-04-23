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«سيدات أعمال عجمان» يناقش دور الفرانشايز في دعم المشاريع الصغيرة

«سيدات أعمال عجمان» يناقش دور الفرانشايز في دعم المشاريع الصغيرة
23 ابريل 2025 19:48

عجمان (الاتحاد)
نظّم مجلس سيدات أعمال عجمان جلسة حوارية بعنوان ««سيدات أعمال عجمان» يناقش دور الفرانشايز في دعم المشاريع الصغيرة بالتعاون مع رابطة الفرانشايز والعلامات التجارية «تجمع»، وذلك بهدف التعريف بأهمية الامتياز التجاري في دعم نمو واستدامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع انتشار العلامات التجارية.
أدارت الجلسة الدكتورة آمنة خليفة آل علي، رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، بحضور محمد المدني، رئيس رابطة الفرانشايز والعلامات التجارية، وعدد من عضوات المجلس ورائدات الأعمال، وذلك في مجلس الصفيا بإمارة عجمان.
وأكدت الدكتورة آمنة خليفة آل علي في كلمة خلال الجلسة أهمية التوعية بفرص الاستثمار عبر الامتياز التجاري، مشيرة إلى أن الجلسة تأتي في إطار جهود المجلس لتمكين المرأة اقتصادياً ودعم توجهها نحو قطاعات تجارية مبتكرة.
ولفتت إلى أن الامتياز التجاري يوفّر فرصاً نوعية تُمكِّن رواد الأعمال من الانخراط في مشاريع قائمة على نماذج ناجحة ومجربة، مما يسهم في تقليل المخاطر وتعزيز فرص النجاح.
وأشادت بدور غرفة عجمان في دعم هذا القطاع الحيوي من خلال مبادرات نوعية وفعاليات تسهم في تعزيز الوعي بالفرانشايز، مؤكدة سعي مجلس سيدات أعمال عجمان إلى تمكين السيدات من الاستفادة من هذه الفرص بالتعاون مع «تجمع».
شهدت الجلسة عرضين تقديميين لكل من سلطان المهيري، المدير التنفيذي لرابطة الفرانشايز والعلامات التجارية، وسلمى المنصوري، نائب المدير التنفيذي للرابطة استعرضا خلالهما جهود «تجمع» في تعزيز التعاون وتبادل المعرفة بين الأطراف المعنية بقطاع الامتياز التجاري، إلى جانب عرض نماذج وقصص نجاح محلية.

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