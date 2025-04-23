«غرفة الشارقة» تشارك في معرض الحرف اليدوية بفلورنسا



الشارقة (الاتحاد)

تشارك غرفة تجارة وصناعة الشارقة في الدورة الجديدة من المعرض التجاري الدولي للحرف اليدوية MIDA، الذي يُعد من أبرز المنصات العالمية المتخصّصة في عرض أرقى المنتجات الحرفية والتقليدية والمبتكرة وتحتضنه مدينة فلورنسا الإيطالية على أرض المعارض خلال الفترة من 25 أبريل إلى 1 مايو 2025.

وتأتي المشاركة في الحدث من خلال منصة الإمارات للمجوهرات والعطور، التي تضم كلاً من منصة صاغة الإمارات ومنصة الإمارات للعطور، وهي إحدى المبادرات المنبثقة عن الغرفة، والتي تهدف إلى تمكين ودعم رواد الأعمال والمصممين الإماراتيين المتخصصين في قطاع المجوهرات والعطور، وتوفير نافذة عالمية لهم لعرض إبداعاتهم وتوسيع آفاق أعمالهم.

ويترأس وفد الغرفة عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ويضم الوفد منى السويدي مدير المكتب التنفيذي لغرفة الشارقة مسؤولة منصة «صاغة الإمارات»، و6 مصممات إماراتيات، اللواتي سيعرضن أحدث مجموعاتهن المبتكرة من المجوهرات والعطور، ليقدمن لمحة عن التطور الذي وصلت إليه صناعة العطور وتصميم المجوهرات في دولة الإمارات، مع الحفاظ على اللمسات التراثية الأصيلة.

وقال عبدالله سلطان العويس إن مشاركة الغرفة في المعرض تأتي في إطار حرصها على دعم المواهب الوطنية خاصة في القطاعات الإبداعية والحرفية التي تعكس الهوية الإماراتية الأصيلة، فضلاً عن السعي من خلال هذه المشاركة إلى فتح آفاق جديدة للتعاون بين رواد الأعمال الإماراتيين ونظرائهم من مختلف دول العالم، والاستفادة من الخبرات المتقدمة في مجالات صناعة المجوهرات والعطور، بما يسهم في تطوير هذه الصناعات المحلية واستدامتها وتعزيز تنافسيتها عالمياً، واستكشاف فرص استثمارية جديدة وبناء شراكات تعود بالنفع على اقتصاد إمارة الشارقة ويعزّز من مكانتها كمركز عالمي للأعمال والإبداع والابتكار.

من جانبها، أشارت منى سلطان السويدي إلى حرص منصة صاغة الإمارات على المشاركة المنتظمة في هذا الحدث العالمي المهم، لما تمثله من فرصة قيّمة للمصممات الإماراتيات لعرض أفضل ابتكاراتهن وإبداعاتهن في مجال تصميم وصناعة المجوهرات أمام جمهور عالمي، والتعرف على أحدث الاتجاهات والتقنيات في هذا المجال.