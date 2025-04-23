«جلفار» تعقد الاجتماع السنوي للجمعية العمومية



رأس الخيمة (الاتحاد)

عقدت شركة الخليج للصناعات الدوائية - جلفار «شركة مساهمة عامة»، اجتماع جمعيتها العمومية السنوي، أمس، في مقرها الرئيسي بإمارة رأس الخيمة، بحضور مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين، إلى جانب ممثلين عن الجهات التنظيمية.

واستعرضت الشركة، خلال الاجتماع، الأداء المالي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، والتي شهدت تسجيل الشركة لأداء مالي قوي.

وأقرت الجمعية البيانات المالية المدقّقة للسنة المالية 2024، كما تم التصديق على تعيين مدقّق الحسابات الخارجي للسنة المالية 2025.

وعزّزت شركة «جلفار» حضورها في الأسواق الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث سجّلت 72 منتجاً جديداً، من خلال قدراتها التصنيعية وحافظت على مرونتها التشغيلية بالاستفادة من تنوع منتجاتها.

وفي إطار أهدافها التوسعية الاستراتيجية، أكدت الشركة التزامها بالاستثمار بقيمة 300 مليون درهم في مشروع إنشاء منشأة جديدة لتصنيع المستحضرات البيولوجية والحقنية المعقّمة في المملكة العربية السعودية، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على الأدوية المتخصّصة ودعم رؤية المنطقة لتعزيز التصنيع المحلي واستدامة قطاع الرعاية الصحية.

وقال الشيخ صقر بن حميد القاسمي، رئيس مجلس إدارة جلفار، إن الشركة تلتزم بخدمة ملايين المرضى ضمن مختلف المجالات العلاجية، وذلك من خلال التركيز على النمو والابتكار والتعاون والتوسع الجغرافي، الذي سيتيح تحقيق تأثير إيجابي مستدام في قطاع الرعاية الصحية، فضلاً عن ترك بصمة واضحة على اقتصاد المعرفة.

من جانبه قال باسل زيادة، الرئيس التنفيذي لجلفار، إن النتائج الإيجابيّة للشركة، سواء على صعيد المبيعات، أو الربحيّة أو التدفّق النقدي، هي بمثابة الحجر الأساس والحافز الأبرز، الذي يدفع الشركة لمواصلة رحلتها التحوّلية نحو النمو المستدام وزيادة حجم الأعمال والإمكانات التصنيعية.

وكانت شركة جلفار قد أعلنت سابقاً، عن تسجيلها إيرادات بلغت 1.31 مليار درهم خلال العام 2024، محققة نمواً بنسبة 2.7% على أساس سنوي.