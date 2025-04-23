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شراكة بين «دراجون أويل» والهيئة المصرية للبترول

شراكة بين «دراجون أويل» والهيئة المصرية للبترول
23 ابريل 2025 19:52

 
دبي (الاتحاد)
وقّعت دراجون أويل مصر القابضة مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة المصرية للبترول لدمج اتفاقيات الامتياز القائمة في خليج السويس، ضمن إطار عمل موحد، وذلك بحضور معالي سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس إدارة شركة دراجون أويل، ومعالي المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية في جمهورية مصر العربية.
وتهدف هذه الخطوة إلى جذب استثمارات جديدة ضخمة، وتجديد البنية التحتية الحيوية، ورفع مستويات الإنتاج عبر تطبيق أحدث التقنيات وأفضل الممارسات، مع الاستفادة من خبرات شركة بترول خليج السويس (جابكو) التي تمتد لأكثر من خمسة عقود.
وتؤكد هذه الاتفاقية، التي تم توقيعها خلال فعاليات مؤتمر ومعرض التكنولوجيا للنفط والغاز (جوتيك 2025)، التزام دراجون أويل بالتحول الرقمي، وتطوير الطاقة إقليمياً، وتعزيز التميّز التشغيلي.
وقع مذكرة التفاهم المهندس صلاح عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة المصرية للبترول، وعلي الجروان، الرئيس التنفيذي لشركة دراجون أويل، مما يمثل خطوة محورية نحو توحيد مناطق الامتياز في خليج السويس وفتح آفاق استثمارية جديدة لتعزيز الإنتاج وإطالة عمر الأصول والاستفادة القصوى من الموارد.
وقال معالي سعيد محمد الطاير: يمثل إبرام الشراكة الاستراتيجية مع الهيئة العامة المصرية للبترول، بداية مرحلة مهمة لشركة دراجون أويل، حيث ستسهم هذه الشراكة في تشكيل مستقبل الطاقة من خلال زيادة الاستثمار، وعمليات الاستحواذ والحصول على مناطق امتياز جديدة واستكشاف المزيد من الحقول. 
ومن جهته، قال علي الجروان: يعكس هذا الاتفاق رؤيتنا المشتركة لتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد، وتوظيف التقنيات المتطورة، والاستثمار في مستقبل الطاقة بمصر.
 

دراجون أويل
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