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اقتصاد

«مالية الشارقة» تدشن منصة «Shj3» الذكية لخدمة المتعاملين عبر حلول مبتكرة

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23 ابريل 2025 20:12

 
الشارقة (الاتحاد)


دشنت دائرة المالية المركزية بالشارقة المساعد الافتراضي «Shj3»، الذي يعد خطوة رائدة في التحول الرقمي للأنظمة المالية في الإمارة.
تهدف المنصة الذكية المدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي إلى توفير خدمات تحصيل ودعم فعّالة وآمنة للأفراد والشركات عبر قنوات «تحصيل» المتعددة، مما يعزز من تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد للمتعاملين.
جاء التدشين خلال حفل رسمي أُقيم اليوم بمقر الدائرة، بحضور الشيخ راشد بن صقر القاسمي، مدير دائرة المالية المركزية، وهدى الياسي، مدير إدارة النظام المالي في الدائرة. 
وأكد الشيخ راشد بن صقر القاسمي، أن إطلاق المساعد الافتراضي «Shj3» يعكس الرؤية المستقبلية للدائرة في تطوير بيئة مالية ذكية تعتمد على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يُسهم في تبسيط الإجراءات، وتقليل زمن إنجاز المعاملات، وتعزيز الشفافية في الخدمات الحكومية. 
ولفت إلى أن هذه الخطوة تمثل إضافة رائدة إلى منظومة التحول الرقمي في الإمارة، وترسّخ مكانتها بوصفها إحدى المدن المتميزة في تبني الحلول الرقمية المتقدمة، موضحاً أن المنصة الجديدة ستفتح آفاقاً واسعة أمام تحسين تجربة المتعاملين، وتحقيق تكامل أكبر بين الأنظمة المالية والخدمات الذكية، بما يعزز من جودة الأداء، ويرتقي بمستوى الكفاءة المؤسسية.
وأشار الشيخ راشد بن صقر القاسمي إلى أن اختيار اسم «Shj3» للمنصة يأتي تجسيداً للهوية الرقمية لإمارة الشارقة، ويرمز «Shj» إلى الشارقة، بينما يعكس الرقم «3» الأبعاد الاستراتيجية لمكانة الإمارة الاقتصادية والجغرافية، إذ تحتضن الشارقة ثلاثة موانئ بحرية رئيسية، وتشكل نحو 3.3% من المساحة الإجمالية لدولة الإمارات، مما يبرز دورها المتنامي مركزاً اقتصادياً حيوياً على مستوى الدولة والمنطقة، ويُعزز هذا الاسم توجه الدائرة نحو ربط الخدمات الذكية بالهوية المؤسسية والمعطيات الواقعية للإمارة.
من جانبها، قالت هدى الياسي، إن منصة «Shj3» تُعد نقلة نوعية في تقديم الخدمات المالية تم تطويرها لتوفر تجربة رقمية متكاملة ترتكز على الذكاء الاصطناعي والمرونة التشغيلية، بما يضمن تلبية تطلعات المتعاملين من مختلف الشرائح. 
وأكدت أن هذا المشروع يعكس توجه الدائرة نحو تعزيز البنية الرقمية وتوظيف التكنولوجيا في خدمة التنمية.
تسعى منصة «Shj3» إلى تقديم حلول رقمية مبتكرة عبر تقديم مجموعة شاملة من الخدمات للأفراد والشركات على حد سواء.

 

دائرة المالية المركزية بالشارقة
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