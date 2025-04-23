«موانئ وجمارك دبي» تفتتح مختبرها المركزي الثاني بميناء راشد

دبي (الاتحاد)

افتتحت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي مختبرها المركزي الثاني في ميناء راشد مقرها الرئيس بالتزامن مع «اليوم العالمي للمختبرات» تعزيزاً لدورها في دعم الرقابة والفحص والتحاليل المتقدمة على المستويين البيئي والصحي. افتتح المختبر الجديد ناصر النيادي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، بحضور المهندس عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لدائرة التخطيط والتطوير- تراخيص، وعدد من القيادات وفنيي المختبر بالمؤسسة. يُعد المختبر المركزي بميناء راشد، أحد أهم المراكز المتخصصة التابعة لإدارة البيئة والصحة والسلامة والاستدامة بدائرة التخطيط والتطوير- تراخيص والذي يقدم طيفاً من التحاليل البحرية والكيميائية والميكروبيولوجي، بما يواكب احتياجات مختلف الجهات الحكومية والخاصة والمتعاملين، ويضمن الامتثال الكامل للمعايير والتشريعات التنظيمية المعتمدة في الدولة. ويقدم «المختبر الجديد» خدمات مخبرية، تشمل التحاليل البحرية لرصد الكائنات الدقيقة.