الخميس 24 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«موانئ وجمارك دبي» تفتتح مختبرها المركزي الثاني بميناء راشد

خلال افتتاح المختبر (من المصدر)
24 ابريل 2025 01:50

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد بن محمد بن راشد يشهد انطلاق قمة «الآلات يمكنها أن ترى»
«الإمارات الصحية»: خطوات نوعية تعزز الابتكار وخدمة المتعاملين

افتتحت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي مختبرها المركزي الثاني في ميناء راشد مقرها الرئيس بالتزامن مع «اليوم العالمي للمختبرات» تعزيزاً لدورها في دعم الرقابة والفحص والتحاليل المتقدمة على المستويين البيئي والصحي. افتتح المختبر الجديد ناصر النيادي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، بحضور المهندس عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لدائرة التخطيط والتطوير- تراخيص، وعدد من القيادات وفنيي المختبر بالمؤسسة. يُعد المختبر المركزي بميناء راشد، أحد أهم المراكز المتخصصة التابعة لإدارة البيئة والصحة والسلامة والاستدامة بدائرة التخطيط والتطوير- تراخيص والذي يقدم طيفاً من التحاليل البحرية والكيميائية والميكروبيولوجي، بما يواكب احتياجات مختلف الجهات الحكومية والخاصة والمتعاملين، ويضمن الامتثال الكامل للمعايير والتشريعات التنظيمية المعتمدة في الدولة. ويقدم «المختبر الجديد» خدمات مخبرية، تشمل التحاليل البحرية لرصد الكائنات الدقيقة.

جمارك دبي
دبي
موانئ دبي
ميناء راشد
البيئة
الاستدامة
آخر الأخبار
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
18 ابريل 2025
الإمارات تُطلق الدورة الثالثة من "جائزة محمد بن راشد العالمية للطيران"
اقتصاد
الإمارات تُطلق الدورة الثالثة من "جائزة محمد بن راشد العالمية للطيران"
اليوم 12:23
الذكاء الاصطناعي(موضوعية)
علوم الدار
قادة شركات تكنولوجيا: الذكاء الاصطناعي سيرتقي بتجارب العملاء في قطاعات حيوية
اليوم 12:13
الأهلي وبيراميدز يتطلعان إلى «نهائي مصري» في «أبطال أفريقيا»
الرياضة
الأهلي وبيراميدز يتطلعان إلى «نهائي مصري» في «أبطال أفريقيا»
اليوم 12:05
قايدي.. «البصمة 12» مع كلباء
الرياضة
قايدي.. «البصمة 12» مع كلباء
اليوم 12:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©