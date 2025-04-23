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اقتصاد

«مؤتمر الفجيرة لسياحة المغامرات» ينطلق 30 أبريل

جانب من المؤتمر الصحفي (وام)
24 ابريل 2025 01:50

الفجيرة (وام)

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تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أُقيم، صباح أمس، المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل انطلاق «مؤتمر الفجيرة الدولي الأول لسياحة المغامرات» في 30 أبريل الجاري، وذلك في فندق هيلتون دبل تري بالفجيرة، بحضور اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر. واستعرضت اللجنة العليا المنظمة لمؤتمر الفجيرة الدولي الأول لسياحة المغامرات، خلال المؤتمر الصحفي تفاصيل النسخة المرتقبة من الحدث.
وأكد عمرو زين الدين، مدير مركز الفجيرة للمغامرات ورئيس اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر أن المؤتمر يشكّل منصةً عالميةً، لفتح آفاق جديدة للتعاون الدولي في هذا القطاع الحيوي.
ومن جانبها، أكدت أصيلة المعلا، مدير هيئة الفجيرة للبيئة، أن «الهيئة» تؤدي دوراً محورياً في دعم السياحة البيئية وسياحة المغامرات، انطلاقاً من التزامها الراسخ بحماية النظم البيئية، وتعزيز ممارسات السياحة المستدامة في إمارة الفجيرة.
وأكد سعيد عبدالله السماحي، مدير دائرة السياحة والآثار بالفجيرة، أهمية هذا الحدث باستضافة إمارة الفجيرة لأول مؤتمر دولي لسياحة المغامرات بالتعاون مع الأمم المتحدة.

الفجيرة
محمد بن حمد الشرقي
ولي عهد الفجيرة
السياحة
هيئة الفجيرة للبيئة
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