أبوظبي وجهة مفضلة للمطورين العقاريين خلال 2025

يوسف العربي (أبوظبي)

باتت السوق العقارية في أبوظبي وجهة مفضلة للمطورين العقاريين في المنطقة، نتيجة الأداء القوي للقطاع المدفوع بنمو الطلب من المستثمرين الدوليين والمحليين، بحسب خبراء ومتخصصين بالقطاع.

وقال هؤلاء لـ «الاتحاد»، إن أبوظبي تعد وجهة عالمية مفضلة للمطورين والمستثمرين العقاريين، نتيجة فعالية التشريعات العقارية التي تحفظ حقوق المطور والمستثمر، فضلاً عن الانتعاش الاقتصادي، ونمو عدد السكان، مع تمتع السوق بعوائد استثمارية قياسية على الاستثمار العقاري. وشهدت العاصمة، منذ بداية العام 2025، جذب مطورين عقاريين جدد، منهم «وان للتطوير العقاري»، و«أوهانا»، و«نورت»، والذين أعلنوا عن خططهم لطرح مشاريع جديدة في العاصمة.

نمو مستدام

ومن جانبه، أكد علي الجبيلي، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «وان للتطوير العقاري» لـ «الاتحاد»، أن الشركة تعتزم إطلاق أول مشروع لها في أبوظبي بجزيرة الريم خلال شهر سبتمبر المقبل.

وقال الجبيلي، إن سوق أبوظبي العقاري قوي ويتميز بالنمو المستدام مع وجود الطلب المحلي والدولي، مرجعاً نمو سوق العقارات في العاصمة إلى توافر البيئة التشريعية المحفزة التي تحفظ حقوق المطور والمستثمر على حد سواء، مع توافر التمويلات والقدرة الشرائية.

وحول أبرز المنتجات العقارية المطلوبة في الوقت الراهن في سوق أبوظبي قال الجبيلي، إن الطلب متنوع، ويغطي مختلف المنتجات العقارية، مع تركزه على القطاع السكني، ولاسيما الوحدات العقارية، ابتداء من الاستوديو إلى غرفة وصالة، وصولاً إلى 3 غرف وصالة، كما تشهد السوق طلباً متزايداً على العقارات الفاخرة. وأشار إلى أن المتغيرات والتقلبات العالمية عززت مكانة القطاع العقاري باعتباره ملاذاً آمناً للاستثمارات، لاسيما في الإمارات التي تتمتع بالاستقرار والأمن والأمان، ما يعزز مستويات الطلب بالقطاع على مدار السنوات الثلاث المقبلة على أقل تقدير.

وأضاف أن الإمارات ستكون وجهة أساسية للاستثمارات الدولية في مختلف القطاعات وفي مقدمتها العقار ما يضمن نمو القطاع، موضحاً أن محفظة المشروعات بشركة «وان للتطوير العقاري» تصل إلى 4.5 مليار درهم بنهاية العام 2025، ترتفع إلى 16 مليار درهم في غضون 5 سنوات، على أن يكون 75% من هذه المشاريع في الإمارات.

وافتتحت شركة «وان للتطوير العقاري» صالة العرض الجديدة في مدينة أبوظبي، في خطوة تؤكد التزام الشركة بتوسيع نطاق نشاطاتها، وتعزيز حضورها في السوق المحلية.

وقال الجبيلي، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن افتتاح صالة العرض الجديدة في جزيرة السعديات يشكل محطة مهمة في رحلتنا نحو تقديم تجارب معيشية استثنائية ترتكز على ربط الناس ببيئاتهم بطريقة مدروسة وملهمة.

بيئة مستقرة

قال علي شاهين المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «اب تاون هوم للعقارات»: شهدت الإمارات، وخاصة أبوظبي ودبي، إقبالاً متزايداً من المطورين العقاريين المحليين والعالميين نتيجة للمتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية، مثل التضخم العالمي وارتفاع أسعار الفائدة في الأسواق التقليدية كما تعد الإمارات بيئة مستقرة سياسياً واقتصادياً، مع بنية تحتية قوية وتشريعات مرنة تسمح بالتملك ما جعلها ملاذاً آمناً للاستثمار.

وقال إن المبادرات الحكومية مثل منح الإقامة الذهبية للمستثمرين، وتعزيز الشفافية في السوق العقاري، تسهم في جذب رؤوس الأموال كما أن قوة الدرهم المرتبط بالدولار تعزز جاذبية الاستثمار العقاري مقارنةً بعملات ضعيفة في أسواق أخرى.

الواجهة البحرية

أكد يفغيني راتسكيفيتش، الرئيس التنفيذي لشركة متروبوليتان كابيتال العقارية، أن أبوظبي باتت وجهة مفضلة للمطورين العقارين، حيث تمتك العاصمة بنوك أراضٍ شاسعة على الواجهة البحرية.

ولفت إلى أن جزيرتي الريم والسعديات من أكثر المناطق نشاطاً في أبوظبي.

وأشار إلى أن النمو الملحوظ بقطاعات السياحة والتجارة والتمويل يؤدي بدوره إلى زيادة الطلب على العقارات.

زيادة الطلب

أكد أرش جليل، الرئيس التنفيذي لشركة يونيك العقارية، أهمية النمو السكاني، حيث يتزايد عدد السكان وتتدفق العمالة الماهرة باستمرار، خاصة من الدول الغربية مثل المملكة المتحدة وأوروبا، ما يساهم في زيادة الطلب على الأراضي، ويعزز الحاجة إلى المزيد من المشاريع السكنية والتجارية،

ولفت إلى سباق المطورين العقاريين للاستفادة من العوائد الاستثمارية العالية والطلب المستدام بالقطاع العقاري.