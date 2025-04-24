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اقتصاد

«غرفة دبي» تطلق مجلس الأعمال البيروفي

«غرفة دبي» تطلق مجلس الأعمال البيروفي
24 ابريل 2025 18:30


دبي (الاتحاد)
أعلنت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، تأسيس مجلس الأعمال البيروفي، وذلك بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وبهدف توسيع آفاق التعاون بين مجتمعات الأعمال في دبي والبيرو، وتعميق العلاقات التجارية والاستثمارية، وتحفيز الشراكات الثنائية في كافة القطاعات.
وجاء الإعلان خلال الاجتماع الأول للجمعية العمومية السنوية الذي عقد في مقر غرف دبي.
ومع تأسيس مجلس الأعمال البيروفي، يرتفع عدد مجالس الأعمال العاملة تحت مظلة غرفة تجارة دبي إلى 61 مجلس أعمال تمثل جنسيات المستثمرين وتساهم في تطوير التعاون الاقتصادي بين دبي ودول العالم.
وقالت مها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي: يعكس تأسيس مجلس الأعمال البيروفي التزامنا المستمر بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية المتبادلة مع كافة دول العالم ومن ضمنها البيرو، كما يأتي في إطار الدور الحيوي الذي تساهم به مجالس الأعمال العاملة تحت مظلة غرفة تجارة دبي في الارتقاء بمستوى التعاون الاستثماري، وتحفيز نمو حركة التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة دبي.
وتم خلال الاجتماع تحديد أولويات وخطط المجلس خلال الفترة المقبلة، إلى جانب برنامج الفعاليات والأنشطة، بالإضافة إلى بحث سبل الارتقاء بآفاق التعاون الاقتصادي بين دبي والبيرو.
ويأتي تأسيس مجلس الأعمال البيروفي في ظل تنامي أهمية دبي كمركز رائد للشركات والمستثمرين البيروفيين، إذ تجاوزت قيمة التجارة غير النفطية بين دبي والبيرو 8.3 مليار درهم خلال العام 2024، مسجلةً نمواً قوياً بنسبة 91% على أساس سنوي، ما يعكس متانة العلاقات التجارية البينية. كما بلغ عدد الشركات البيروفية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي بنهاية الربع الأول من العام الجاري 23 شركة.
وتمثل مجالس الأعمال، التي تعمل تحت مظلة غرفة تجارة دبي، جنسيات المستثمرين الذين يمارسون نشاطهم في إمارة دبي، ومن خلال التعاون والتنسيق مع الغرفة، يتم التركيز على تعزيز التجارة الثنائية والاستثمارات بين شركات دبي وشركات هذه البلدان والأسواق التي تمثلها المجالس، بهدف تطوير الشراكات الاقتصادية.

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