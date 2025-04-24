«آيو لايف ساينس» تؤسس منشأة تصنيع طبية في «جافزا»



دبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «آيو لايف ساينس»، المتخصّصة في الأجهزة الطبية ومعالجة الخلايا، عن خطط لتأسيس منشأة تصنيع طبية جديدة ومتطورة تعدّ الأولى من نوعها في المنطقة، بقيمة تصل إلى 33 مليون درهم في المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا».

وستركز المنشأة الجديدة الممتدة على مساحة 13,500 متر مربع على إنتاج الجيل الجديد من حلول العناية بالجروح والعلاجات الجراحية، والمصمّمة لتلبية الطلب العالمي المتنامي على منتجات الرعاية الصحية عالية الجودة والمستدامة.

ويأتي الإعلان عن إطلاق هذه المنشأة في ظلّ زيادة كبيرة في الطلب على منتجات الجلد الاصْطِنَاعِيّ؛ حيث يتوقع نموّ هذه السوق من 3.1 مليار دولار أميركي في عام 2024 إلى 5.3 مليار دولار أميركي بحلول عام 2032. ومن المقرّر تطوير المنشأة على مرحلتين؛ حيث سيبدأ تشغيل المرحلة الأولى أواخر عام 2025، ويتوقع اكتمالها بحلول عام 2027.

وقال الدكتور راجان دات، المدير العام لشركة «آيو لايف ساينس»: «نتطلع إلى بدء العمل في هذه المنشأة الجديدة وتوسيع نطاق منتجاتنا لإيصالها إلى مزيد من المرضى المحتاجين إليها في الشرق الأوسط وحول العالم».

من جانبه، قال عبد الله بن دميثان، الرئيس التنفيذي والمدير العام لـ «دي بي ورلد» دول مجلس التعاون الخليجي: تسهم البنية التحتية الصناعية في «جافزا»، وشبكة اتصالها الاستراتيجية في جعلها منصّة انطلاق مثالية للشركات المبتكرة؛ وستعزّز المنشأة الجديدة دور دبي المتنامي كمركز عالمي لقطاعي الرعاية الصحية والتصنيع الطبي المتقدم، ومع استمرار نموّنا، نواصل التزامنا بدعم الصناعات المتطوّرة التي تدفع عجلة النموّ الاقتصادي وتسهم بتحسين جودة الحياة.

وتحتضن المنطقة الحرة بجبل علي «جافزا» أكثر من 800 شركة تصنيع من 75 دولة.