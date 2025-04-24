سوق السفر العربي ينطلق الاثنين في دبي

مصطفى عبد العظيم (دبي)

تنطلق فعاليات النسخة الثانية والثلاثين من معرض سوق السفر العربي، الاثنين المقبل في دبي، بمشاركة أكثر من 2800 جهة من 161 دولة، بنسبة نمو تزيد على 12% في المشاركين وسط توقعات باستقطاب المعرض لأكثر من 55 ألف زائر بزيادة 19% على الدورة السابقة التي استقبلت نحو 46 ألف زائر.

وتستمر فعاليات المعرض الذي يقام هذا العام تحت شعار: «السفر العالمي: تطوير سياحة المستقبل من خلال تعزيز الاتصال»، خلال الفترة الممتدة من 28 أبريل إلى 1 مايو 2025 في مركز دبي التجاري العالمي مع توقعات بأن يشهد توقيع صفقات بقيمة تزيد على 9 مليارات درهم (2.5 مليار دولار) وفقاً لتقديرات المنظمين.

ورسم مشاركون في المؤتمر الصحفي الذي عقدته شركة آر إكس جلوبال، الجهة المنظمة لمعرض سوق السفر العربي أمس، آفاقاً إيجابية لقطاع السياحة في دولة الإمارات خلال العام الجاري، في ظل النمو الكبير في أعداد السياح وترسيخ الدولة لجاذبيتها السياحية لتصبح بين الوجهات المفضلة للسياحة والسفر عالمياً.

وقالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط: يُشارك في معرض سوق السفر العربي 2025 أكثر من 2800 شركة عارضة، 17% منها من الشرق الأوسط و83% من بقية أنحاء العالم، ومن المتوقع أن يستقبل 55 ألف زائر من 161 دولة، حقق الحدث زيادة سنوية بنسبة تقارب 12% في مشاركة العارضين، مما يجعله أكبر نسخة حتى الآن، حيث يمتد على مساحة 14 قاعة.

من جهته، قال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي أن نجاح قطاع السياحة في دبي يعكس الرؤية الملهمة للقيادة الرشيدة والشراكة المتميزة والمثمرة بين القطاعين العام والخاص، وهو ما يسهم في مواصلة التطور والازدهار، مشيراً إلى أن الربع الأول من العام الجاري سجل نمواً في أعداد السياح بلغت نسبته أكثر من 3%.

من جهته، قال عدنان كاظم نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات، أن الناقلة تواصل التوسع في شبكة وجهاتها مع ترقب افتتاح المزيد من الوجهات هذا العام.