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اقتصاد

مكتوم بن محمد: توثيق الشراكات مع الجهات العالمية الرائدة

مكتوم بن محمد خلال اللقاء مع بول سالم (وام)
25 ابريل 2025 01:06

 دبي (الاتحاد)

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التقى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، في مكتب سموّه، بول سالم، رئيس مجلس إدارة «MGM Resorts International»، الشركة العالمية الرائدة في قطاع الضيافة والترفيه.
تناول اللقاء الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات لمستقبل قطاع السياحة والضيافة، والذي يُعد أحد أهم روافدها الاقتصادية، والأهداف الطموحة التي تتبناها في هذا القطاع، الذي تسعى لتكون مركزاً رئيساً له على مستوى العالم، مستفيدةً من مكانتها وجهة سياحية فريدة، بما تتمتع به من بنية تحتية متطورة ومرافق عالمية المستوى تخدم الزائر وتهدف لتحقيق راحته وسعادته.
وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال اللقاء، حرص دولة الإمارات ودبي على توثيق شراكاتها مع الجهات العالمية الرائدة مثل «MGM Resorts Int’l»، وبما يدعم توجهات الدولة في مجال التنمية الاقتصادية المستدامة، ويسهم في تحقيق مستهدفات «أجندة دبي الاقتصادية D33»، الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للأعمال، وواحدة من أفضل مدن العالم للعيش والعمل والزيارة.
كما تمت مناقشة الأهداف الطموحة التي حددتها دبي لمستقبل قطاع السياحة والضيافة فيها، وهو القطاع الذي استثمرت في تعزيز بنيته التحتية وفق أرقى المعايير العالمية، مدعوماً بسياسات وأطر تنظيمية محفّزة للأعمال، ما أكسبها سمعةً عالميةً متميزة في هذا المجال، لتواصل استقطاب أكبر وأبرز المؤسسات العالمية العاملة في قطاع الضيافة.
كذلك، تم خلال اللقاء استعراض مشاريع الشركة في قطاع الضيافة والترفيه في دولة الإمارات، والتي تُعدّ انعكاساً لثقة العالم الكبيرة في مستقبل التنمية الشاملة في الدولة، وآفاق النمو طويل الأجل فيها، وما يتبعها من زيادة مستمرة لجاذبيتها أمام مجتمع الاستثمار العالمي.
حضر اللقاء، هشام عبدالله القاسم، المدير التنفيذي لـ «وصل العقارية»، وعدد من قيادات المجموعة.

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