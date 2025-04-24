اقتصاد الإمارات الأسرع نمواً خليجياً في 2025 بـ 4.5%

لندن (رويترز)

أظهر استطلاع رأي أجرته رويترز، أن اقتصاد الإمارات سيجل أسرع نمو بين اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الجاري بمعدل يبلغ 4.5%، وذلك بالرغم من توقعات تباطؤ وتيرة نمو معظم اقتصادات المنطقة هذا العام مقارنة بالتوقعات السابقة في ظل تزايد مخاطر تباطؤ النمو العالمي على الرغم من ارتفاع إنتاج النفط.

وأظهرت نتائج الاستطلاع، أنه من غير المرجح أن تتأثر اقتصادات المنطقة بشكل كبير بسياسات الرسوم الجمركية الأميركية المتقلبة، إلا أن التباطؤ الاقتصادي العالمي وتأثيره على الطلب على النفط المصدر الرئيس لإيرادات المنطقة قد يلقي بظلاله على النمو.

وسجلت أسعار خام برنت هذا الشهر أدنى مستوياتها منذ الجائحة، ومن المتوقع أن تظل منخفضة هذا العام نتيجة ضعف الطلب وزيادة الإمدادات.

ومن المتوقع أن تزيد منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها وعلى رأسهم روسيا، ضمن مجموعة أوبك+، إنتاج النفط الشهر المقبل وقد يمضون في ذلك حتى يونيو.

وخفض صندوق النقد الدولي في الآونة الأخيرة توقعاته لنمو السعودية، أكبر اقتصاد في المنطقة، وأرجع هذا إلى صعوبات تتعرض لها المنطقة ككل.

وتوقع الاستطلاع الذي أجرته رويترز في الفترة من 9 إلى 24 أبريل وشمل 19 خبيراً اقتصادياً أن ينمو الاقتصاد السعودي 3.9% هذا العام في تعديل بخفض طفيف عن توقعات بنمو أربعة في المئة في استطلاع يناير.

وأظهر متوسط آراء الخبراء في ​​​​الاستطلاع أن اقتصاد الإمارات سينمو 4.5%هذا العام مقابل 5.0% المتوقعة في يناير، لكنه سيظل الأسرع في المنطقة.