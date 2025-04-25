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اقتصاد

أسعار الذهب تستقر وسط آمال في اتفاق أميركي صيني بشأن التجارة

الذهب
25 ابريل 2025 08:10

استقرت أسعار الذهب يوم الجمعة، متجهة لتسجيل مكاسب أسبوعية للمرة الثالثة على التوالي، إذ لا يزال المستثمرون متمسكين بتوقعاتهم لاستمرار ارتفاعها، بينما يراقبون عن كثب تطورات المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3348 دولاراً للأوقية بحلول الساعة 0250 بتوقيت جرينتش.
وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 3359 دولاراً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 33.42 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.1 بالمئة إلى 969.65 دولار، وانخفض البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 943.24 دولار.

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المصدر: وكالات
الذهب
أسعار الذهب
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