الشارقة تستعرض فرصها الاستثمارية أمام الدبلوماسيين والمستثمرين البلجيكيين



الشارقة (الاتحاد)

استعرضت إمارة الشارقة، أمام نخبة من الدبلوماسيين والمستثمرين البلجيكيين، أبرز القطاعات الحيوية والفرص الواعدة التي توفرها للمستثمرين الأوروبيين لاسيما في مجالات التكنولوجيا والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية والتعليم والثقافة.

جاء ذلك خلال حفل عشاء رسمي نظمته دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة بحضور الشيخ فاهم القاسمي رئيس الدائرة وأنطوان ديلكور سفير مملكة بلجيكا لدى دولة الإمارات، وجمع كذلك رؤساء ومديري عدد من الهيئات والمؤسسات في الإمارة.

ويأتي اللقاء في إطار جهود إمارة الشارقة الرامية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول الاتحاد الأوروبي واستكشاف فرص استثمارية جديدة، حيث شكّل مناسبة مهمة لتبادل الرؤى ومناقشة سبل توسيع آفاق التعاون الاقتصادي بما يواكب تطلعات الإمارة التنموية.

وأكد الشيخ فاهم القاسمي، أن اللقاء يمثل خطوة جديدة في مسار الشراكة المتنامية بين إمارة الشارقة ومملكة بلجيكا، ويعكس حرص الإمارة على تعزيز قنوات التواصل الاقتصادي والثقافي مع الشركاء في الاتحاد الأوروبي الذي يُعد ثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات.

وقال القاسمي إن المؤشرات تؤكد متانة العلاقات الاقتصادية بين الجانبين حيث تواصل التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات ودول الاتحاد الأوروبي تحقيق معدلات نمو مستقرة في وقت تبرز فيه بلجيكا كشريك محوري ضمن هذه المنظومة لاسيما في مجالات إعادة التصدير والتكامل اللوجستي، إذ تحتل المرتبة الأولى في إعادة التصدير من الإمارات إلى دول الاتحاد ما يدل على عمق الترابط بين موانئنا وأسواقنا.

وأبدى الشيخ فاهم القاسمي اعتزازه بمستوى العلاقات الثنائية والشراكة الاقتصادية المتقدمة التي تجمع الإمارات وبلجيكا حيث تسجل معدلات التبادل التجاري غير النفطي نمواً متسارعاً، وتستحوذ الإمارات على نسبة مهمة من تجارة بلجيكا مع العالم العربي، ما يعكس ثقة متبادلة تؤسس لمزيد من التعاون النوعي في قطاعات الابتكار والتكنولوجيا والبنية التحتية، آملا أن يكون لقاء اليوم بوابة لفتح فرص أكبر بين المستثمرين البلجيكيين الراغبين في توسيع أعمالهم بإمارة الشارقة والاستفادة من الفرص التي توفرها.

شهد اللقاء حضور كل من، وجورين سيليسلاغ مستشار الشؤون السياسية ونائب رئيس البعثة الدبلوماسية البلجيكية، وألبرت فيتونز مفوض العلوم والتكنولوجيا لوكالة فلاندرز للاستثمار والتجارة، ولورانس هيبلوم المفوض التجاري لمنطقة بروكسل، وإديث مايو مفوّضة التجارة في منطقة والون، إلى جانب عدد من المسؤولين من إمارة الشارقة بينهم، حسين المحمودي المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، ومحمد جمعة المشرخ المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، وخالد الحريمل الرئيس التنفيذي لمجموعة بيئة، وعمر الملا الرئيس التنفيذي لمكتب الشارقة لإدارة الأصول.