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اقتصاد

ولي عهد أم القيوين يطلق مشروع «داون تاون أم القيوين»

راشد بن سعود المعلا خلال إطلاق المشروع (وام)
26 ابريل 2025 01:05

أم القيوين (وام)

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أكد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، رئيس المجلس التنفيذي، أهمية المشاريع الاستثمارية في إمارة أم القيوين، ودورها في دعم القطاع الاقتصادي والتجاري بتعزيز مساهمة قطاع الاستثمار في دفع عجلة ومسيرة التنمية الاقتصادية للإمارة.
جاء ذلك خلال إطلاق سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين أمس، بغرفة تجارة وصناعة أم القيوين مشروع «داون تاون أم القيوين» المتكامل على ساحل الإمارة.
وتبلغ مساحة المشروع 25 مليون قدم مربع، ويتضمن ساحلاً متصلاً على امتداد 11 كيلومتراً، متضمناً 7 كيلومترات من الشواطئ الطبيعية والمتنزهات.
وأوضحت حكومة أم القيوين، أن المشروع يستند إلى مخطط حضري متكامل، يتألف من ثلاث مناطق رئيسة، هي «نورث بيتش»، و«تريد سنتر»، و«ساوث بيتش». ويحتضن المشروع أكثر من 150 ألف نسمة.
وتتولى حكومة أم القيوين تطوير مشروع «داون تاون أم القيوين» بالتعاون مع شركة شوبا العقارية.
حضر الحفل، الشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس الديوان الأميري، والشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية، والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة الحكومة الذكية، والشيخ حميد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مكتب صاحب السمو حاكم أم القيوين.

ولي عهد أم القيوين
الإمارات
أم القيوين
راشد بن سعود المعلا
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