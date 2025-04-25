50 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية خلال أسبوع

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

حققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب عدة خلال الأسبوع الماضي، أهمها مكاسب سوقية قاربت 50 مليار درهم، موزعة بواقع 32.81 مليار درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية ونحو 17.11 مليار درهم لأسهم سوق دبي المالي.

وعززت تعاملات شراء الأجانب والمؤسسات المالية من أداء الأسواق خلال الأسبوع حيث بلغت محصلة تعاملات الأجانب في كلا السوقين (شراء) بقيمة 430.17 مليون درهم، في حين جاءت محصلة تعاملات المؤسسات المالية (شراء) بقيمة 442.9 مليون درهم.

وإلى ذلك شهدت تعاملات أسواق الأسهم المحلية نشاطاً ملحوظاً في التداولات خلال الأسبوع الماضي، لتتجاوز قيمة التداولات الإجمالية حاجز الـ 9 مليارات درهم بعد تداول 3.11 مليار سهم خلال 172.66 ألف صفقة. وجاء أداء أسواق الأسهم المحلية في الأسبوع الفائت ليعكس عودة الثقة للمستثمرين بدعم من نتائج أعمال الشركات عن الربع الأول من العام والتي تم الإعلان عنها حتى الآن، وجاءت لتعكس نمواً لافتاً في الأرباح خاصة في قطاع البنوك.



سوق أبوظبي

وأظهرت الإحصائيات الأسبوعية لسوق أبوظبي للأوراق المالية، زيادة قيمة تعاملات (شراء) الأجانب غير العرب، مقارنة بتعاملات الشراء، لتكون المحصلة صافي (شراء) 236.25 مليون درهم، بعد استحواذهم على 27.9% من قيمة التداولات الإجمالية خلال الأسبوع وعلى 23.1% من إجمالي كمية الأسهم المتداولة. وقام الأجانب غير العرب بشراء أسهم بقيمة 1.956 مليار درهم خلال الأسبوع الماضي، وفي المقابل باعوا أسهم بقيمة 1.719 مليار درهم.

وكانت محصلة تعاملات العرب (شراء) بقيمة 857.43 ألف درهم، ومحصلة تعاملات الخليجيين (شراء) بقيمة 2.11 مليون درهم.

واستحوذ المستثمرون الإماراتيون على نسب مرتفعة من تداولات سوق أبوظبي الأسبوع الماضي، حيث بلغت حصتهم 65.8% من قيمة التداولات و65.5% من كمية التداولات. وقام المستثمرون الإماراتيون بشراء أسهم في سوق العاصمة بقيمة 4.207 مليار درهم، وباعوا أسهم بقيمة 4.446 مليار، لتكون محصلة تعاملاتهم (بيعاً) بقيمة 239.22 مليون درهم.

وفيما يخص الاستثمار المؤسسي في سوق العاصمة فقد بلغت محصلة تعاملات المؤسسات 198.93 مليون درهم كمحصلة (شراء).

وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية على ارتفاع جيد نسبته 1.19% ليربح 114.18 نقطة، ويغلق عند مستوى 9391.83 نقطة، مقارنة مع 9277.65 نقطة بنهاية الأسبوع السابق. وشهد المؤشر تذبذباً خلال الأسبوع، حيث سجل أعلى مستوى عند 9446.29 نقطة في حين بلغ أدنى مستوى للمؤشر خلال الأسبوع 9239.98 نقطة.

وكانت نتيجة تداولات الأسبوع ارتفاع أسعار أسهم 55 شركة مقابل تراجع أسعار 33 شركة، فيما أغلقت 31 شركة مستقرة من دون تغيير مقارنة مع أسعار إغلاقها بنهاية الأسبوع السابق.

وشهد السوق إبرام 116 ألفاً و13 صفقة خلال الأسبوع الماضي، تم من خلالها تداول 2.06 مليار سهم بقيمة إجمالية جاوزت 6.57 مليار درهم. وربحت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق العاصمة نحو 32.81 مليار درهم، لتبلغ في نهاية الأسبوع 2.900 تريليون درهم مقارنة مع القيمة السوقية بنهاية الأسبوع السابق البالغة 2.867 تريليون درهم.



سوق دبي

تظهر بيانات سوق دبي المالي أن قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم، بلغت خلال الأسبوع الماضي نحو 1.262 مليار درهم لتشكل ما يقارب من 51.67% من إجمالي قيمة المشتريات، فيما بلغت قيمة مبيعات الأجانب من الأسهم خلال الفترة نفسها نحو 1.068 مليار درهم لتشكل ما نسبته 43.73% من إجمالي قيمة المبيعات، وليبلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 193.92 مليون درهم، كمحصلة (شراء). وقام المستثمرون الإماراتيون بشراء أسهم في سوق دبي المالي بقيمة 1.181 مليار درهم، وباعوا أسهم بقيمة 1.374 مليار درهم، لتكون محصلة تعاملاتهم (بيعاً) بقيمة 193.92 مليون درهم.

ومن جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الأسبوع الماضي 1.741 مليار درهم تشكل ما نسبته 71.25% من إجمالي قيمة التداول، وفي المقابل بلغت قيمة الأسهم المبيعة من قبل المستثمرين المؤسساتيين نحو 1.497 مليار درهم لتشكّل ما نسبته 61.27% من إجمالي قيمة التداول، ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة نحو 243.97 مليون درهم، كمحصلة (شراء).

وبلغت محصلة تعاملات الأفراد خلال الأسبوع 243.97 مليون درهم كمحصلة ( بيع) بعد أن قاموا بشراء أسهم بقيمة 702.5 مليون درهم وباعوا بقيمة 946.48 مليون درهم. وأغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي على ارتفاع ملحوظ بنحو 65.68 نقطة وبنسبة 1.29% عند مستوى 5162.61 نقطة يوم أمس مقارنة مع 5096.93 نقطة بنهاية الأسبوع السابق.

وربحت القيمة السوقية للشركات المدرجة بالسوق نحو 17.11 مليار درهم لتبلغ 909.42 مليار درهم.