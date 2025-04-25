«أبوظبي للجودة» يفتش على 29 ألف منتج خلال الربع الأول من 2025

أبوظبي (وام)

حقّق مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، خلال الربع الأول من العام الجاري، مؤشرات أداء إيجابية في قطاعاته التشغيلية، حيث قام قطاع خدمات الأسواق والمستهلكين بالتفتيش على 28 ألفاً و655 منتجاً للتحقق من مطابقتها للمواصفات.

ووفق البيانات الصادرة عن المجلس، فتّش قطاع خدمات الأسواق والمستهلكين على 26 ألفاً و572 منتجاً في الأسواق المحلية لإمارة أبوظبي خلال التفتيش الميداني، و2083 منتجاً عبر المنصات، كما تحقق القطاع من 5565 أداة قياس قانونية.

ومن خلال عمليات التفتيش الدورية للقطاع التابع للمجلس، تم التحقق من العبوات المعبأة مسبقاً لضمان صحة وجودة المنتجات المتداولة في الأسواق المحلية، حيث بلغ إجمالي عدد العبوات التي تم التحقق منها في الفترة ذاتها نحو 492 عبوة تعادل التحقق من 12284 عينة.

كما قام القطاع بسحب ستة منتجات من الأسواق لعدم مطابقتها للمواصفات والمعايير المطلوبة شاملة 72 سلعة، وتم تصحيح 41 منتجاً يعادل 1263 سلعة، كما أوضحت البيانات بأنه تم العثور على خمسة منتجات في أسواق الدولة من المنتجات المسحوبة عالمياً.

من جانبه، نفّذ مختبر الفحص المركزي التابع للمجلس، 114 ألفاً و816 فحصاً مخبرياً، في مجالات الفحوص المختلفة التي يقدمها، والتي تشمل مجالات الأغذية والسوائل والمياه والأدوية والمعدات الطبية ومواد البناء والإنشاء وزيوت المحولات والبيئة والزراعة ومستحضرات التجميل.

وحول الإحصائيات الخاصة بالمختبر، بلغ إجمالي عدد الفحوصات المخبرية للمياه 64 ألفاً و32 فحصاً، فيما تصدرت كذلك فحوصات الأغذية والسوائل بإجمالي يصل إلى 41 ألفاً و833 فحصاً مخبرياً، تليها فحوصات البيئة بـ5462 فحصاً مخبرياً للبيئة.

كما نفّذ المختبر خلال الفترة ذاتها نحو 1854 فحصاً مخبرياً لمواد البناء والإنشاء، بالإضافة إلى 232 فحصاً زراعياً، فيما بلغ إجمالي الفحوصات المخبرية لزيوت المحولات 562 فحصاً، وتم إجراء 473 فحصاً مخبرياً عاماً، و317 فحصاً مخبرياً لمستحضرات التجميل و32 للأدوية والمعدات الطبية، إلى جانب تقديم 19 استشارة فنية.

وأوضحت إحصائيات معهد الإمارات للمترولوجيا التابع لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، أن إجمالي خدمات المعايرة «قياس» بلغت نحو 425 خدمة منفذة، فيما أجرى 14 مقارنة بينية، وقدم خمس استشارات فنية، إلى جانب خدمة تدريبية واحدة.

وبدوره، قام قطاع خدمات المطابقة والمواصفات بتجديد 2963 شهادة مطابقة خدمات الأفراد، وأصدر 2314 شهادة أخرى، كما جدّد 69 شهادة مطابقة منتج وأصدر 12 شهادة جديدة، بالإضافة إلى ذلك، أصدر القطاع 22 شهادة تسجيل منتج، وجدد ثماني رخص باستخدام علامة الثقة وأصدر 12 رخصة أخرى.