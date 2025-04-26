خلدون المبارك يناقش مع كبار المسؤولين في واشنطن خطط الإمارات الاستثمارية في أميركا

واشنطن (وام)

التقى معالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عدداً من كبار المسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وذلك خلال زيارته للعاصمة الأميركية واشنطن التي استمرت يومين، في إطار الجهود الرامية لتوسيع آفاق التعاون وتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة.

وعقد معاليه خلال الزيارة لقاءات مع عدد من المسؤولين في الحكومة الأميركية لمناقشة سبل تفعيل الخطط والمبادرات الاستثمارية لدولة الإمارات التي تم استعراضها خلال الزيارة الرسمية لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني للعاصمة الأميركية في شهر مارس الماضي.

وتهدف هذه المبادرات إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، وزيادة حجم استثمارات الدولة في الاقتصاد الأميركي بشكل كبير في قطاعات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والبنية التحتية والصناعات والطاقة.

والتقى معاليه خلال الزيارة وزير الخزانة الأميركية سكوت بيسنت وهاورد لوتنيك وزير التجارة ومايكل والتز مستشار الأمن القومي الأميركي وستيف ويتكوف المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط وديفيد ساكس المستشار الخاص لشؤون الذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية، وأليكس وونغ نائب مستشار الأمن القومي ونيلز نوردكويست نائب مدير المجلس الاقتصادي القومي.

ورافق معاليه خلال اللقاءات معالي يوسف العتيبة، سفير دولة الإمارات لدى الولايات المتحدة، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة في دولة الإمارات.