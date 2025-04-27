644 مليار دولار الإنفاق العالمي على الذكاء التوليدي خلال 2025

أبوظبي (الاتحاد)

توقعت شركة جارتنر للأبحاث أن الإنفاق العالمي على الذكاء الاصطناعي التوليدي سيصل إلى 644 مليار دولار العام الحالي، أي بزيادة 76.4% عن 2024. وسيكون هذا الإنفاق مدفوعاً بشكل كبير بدمج قدرات الذكاء الاصطناعي في الأجهزة، حيث سيتجه 80% من إجمالي الإنفاق على الذكاء الاصطناعي التوليدي للأجهزة.

وأوضح جون ديفيد لوفلوك، نائب الرئيس لشؤون التحليلات لدى «جارتنر»: «يتأثر مسار نمو السوق بشكل كبير بالانتشار المتزايد للأجهزة المعززة بالذكاء الاصطناعي، والتي من المتوقع أن تشكل تقريباً كامل سوق الأجهزة الاستهلاكية بحلول 2028. ومع ذلك، لا يسعى المستهلكون خلف هذه الميزات، ولكن مع قيام الشركات المصنعة بدمج الذكاء الاصطناعي كميزة قياسية في الأجهزة الاستهلاكية، سيضطر المستهلكون إلى شرائها».

وتعتمد منهجية «جارتنر» لتوقعات الإنفاق على الذكاء الاصطناعي التوليدي بشكل كبير على تحليل دقيق لمبيعات أكثر من ألف مورد عبر جميع فئات منتجات وخدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي.