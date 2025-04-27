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الزيودي: سلطنة عمان ثاني أكبر شريك تجاري للإمارات خليجياً بقيمة 56.1 مليار درهم في 2024

الزيودي خلال الاجتماع مع عدد من كبار المسؤولين في سلطنة عمان (من المصدر)
28 ابريل 2025 01:26

مسقط (الاتحاد)

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أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن المسار الصاعد لنمو التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وسلطنة عُمان يعكس متانة العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين، وحرص قيادتهما الرشيدة على مواصلة الارتقاء بهذه العلاقات إلى مستويات جديدة من الشراكة الاستراتيجية التي تلبي الطموحات التنموية للدولتين، وتساهم في تحفيز النمو الاقتصادي المشترك، وبناء المزيد من الشراكات بين مجتمعي الأعمال في الجانبين.
وقال معاليه: إن سلطنة عمان الشقيقة تواصل الحفاظ على مكانتها ثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات في مجلس التعاون الخليجي، وواصلت التدفقات التجارية غير النفطية بين البلدين خلال عام 2024 مسارها الصاعد المستمر منذ عدة سنوات، مسجلة أكثر من 56.1 مليار درهم (15.3 مليار دولار أميركي)، بنمو 9.8% مقارنة بعام 2023، وبزيادة 15% و20.3% و32.4% و16.7% عند مقارنة القيمة المسجلة في 2024 بنظيراتها في أعوام 2022 و2021 و2020 و2019 على التوالي. وأكد الزيودي أن العلاقات الإماراتية العمانية تعد مثالاً لما يجب أن تكون عليه الشراكة الاستراتيجية الهادفة إلى تحقيق الازدهار وتحفيز التنمية المستدامة بين الدول الجارة، وبما يساهم في تحقيق طموحات الشعبين الشقيقين، ويعود بالخير والنماء على الجانبين.
جاء ذلك، خلال الزيارة الرسمية التي قام بها معالي ثاني الزيودي إلى العاصمة العمانية مسقط، حيث شارك في «منتدى أدفانتج عمان 2025».

ثاني الزيودي
الإمارات
سلطنة عمان
التجارة
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