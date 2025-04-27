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اقتصاد

«غرفة أبوظبي» تدشن أول مكتب تمثيلي لها في كاتوفيتشي

خلال افتتاح مركز التمثيل الدولي لغرفة أبوظبي (من المصدر)
28 ابريل 2025 01:25

كاتوفيتشي (الاتحاد)

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افتتحت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي رسمياً، أول مكتب تمثيلي دولي لها في بولندا، في خطوة استراتيجية تعكس توجه الغرفة نحو التوسع العالمي، ويُجسّد هذا الافتتاح التزام غرفة أبوظبي بتعزيز حضورها على الساحة الدولية.
ويُمثل افتتاح المكتب الجديد لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي في كاتوفيتشي ترجمة حقيقية لالتزام دولة الإمارات بتعزيز شراكات استراتيجية راسخة مع بولندا ومنطقة أوروبا الوسطى وسيشكل منصة رئيسية للشركات الإماراتية الساعية لدخول الأسواق الأوروبية، ويتيح للشركات البولندية استكشاف فرص جديدة في أبوظبي والإمارات.
وجاء اختيار كاتوفيتشي لموقع المكتب الجديد انطلاقًا من مكانتها المحورية في المشهد الصناعي البولندي، ودورها المتنامي على الساحة الاقتصادية الأوروبية، ما يجعلها موقعاً مثالياً لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية إلى آفاق جديدة.
وأكد محمد أحمد الحربي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية بولندا، أهمية افتتاح المكتب الجديد باعتباره خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.
وقال: يعكس هذا الافتتاح عمق العلاقات الثنائية المتنامية، ويدعم جهود الجانبين في بناء شراكات استراتيجية مستدامة تخدم المصالح المشتركة.

غرفة أبوظبي
بولندا
الإمارات
دائرة التنمية الاقتصادية
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