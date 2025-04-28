8 مدن جديدة تستقبل طائرات الإمارات المحدثة

أعلنت طيران الإمارات، عن إضافة عدد من طائرات البوينج "777" والإيرباص "A380" المحدثة إلى ثماني مدن إضافية ضمن شبكتها خلال الأشهر المقبلة.وستنشر الناقلة طائرات "A380" المحدثة إلى بانكوك، وهونغ كونغ، ونيس، وبيرث، فيما ستُشغِّل طائرات البوينج "777" المحدثة إلى مدريد، وكوالالمبور، وبوكيت، وفرانكفورت، بالإضافة إلى خدمة أخرى بطائرة بوينج "777" محدّثة إلى دبلن. وتواصل الناقلة التقدم بوتيرة لافتة في برنامجها لتحديث أسطول طائراتها، حيث يعمل فريق مركز طيران الإمارات الهندسي على مدار الساعة لإنجاز تحديث كامل لكل طائرة عريضة البدن بمعدل طائرة واحدة كل ثلاثة أسابيع. وستتسلّم الناقلة في وقت لاحق من هذا العام أولى طائراتها الجديدة من طراز "A350" طويلة المدى، والتي ستبدأ أولى رحلاتها إلى مدينة أديلايد في أستراليا مطلع ديسمبر القادم. وقال عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات، إن التوسع الأخير في تشغيل طائرات طيران الإمارات المحدثة من طرازي الإيرباص "A380" والبوينج "777"، إلى جانب إدخال طائرات الإيرباص "A350" الجديدة، يمثل فرصة إضافية للعملاء في 70 مدينة نابضة بالحياة واقتصادات متنامية لتجربة أحدث مقصورات الشركة الفاخرة وخدماتها الحائزة على جوائز، كما أن مضاعفة الجهود في تنفيذ برنامج التحديث يعزز مكانة الشركة كرواد في تقديم مقاعد الدرجة السياحية الممتازة، وخلال العامين المقبلين، ستواصل الشركة ترسيخ هذه الريادة. وأضاف أن توسيع نطاق مقصورات الدرجة السياحية الممتازة سيمنح طيران الإمارات ميزة تنافسية استراتيجية، إذ يلبي التوجه المتزايد نحو السفر المريح، كما أن تشغيل أول طائرات "A350" إلى أديلايد يعكس أهمية أستراليا كمحور رئيسي في شبكة الشركة شرقاً، ويؤكد التزامها بتقديم أفضل تجربة سفر ممكنة على متن أحدث طائراتنا بعيدة المدى.وبحلول نهاية عام 2025، من المتوقع أن تتسلم طيران الإمارات 5 طائرات من طراز "A350" مخصصة لخدمة الرحلات طويلة المدى، وتضم هذه الطائرات 32 مقعداً في درجة الأعمال، و28 مقعداً في الدرجة السياحية الممتازة، و238 مقعداً في الدرجة السياحية. ومنذ انطلاق برنامج تحديث الطائرات في نوفمبر 2022، أكملت طيران الإمارات تحديث مقصورات 51 طائرة من طرازي الإيرباص A380 والبوينج 777، والتي أصبحت الآن تخدم 38 وجهة حول العالم.

وتخطط الناقلة لتحديث المقصورات الداخلية بالكامل في 219 طائرة، تشمل 110 طائرات "A380" و109 طائرات بوينج 777.ويُعد برنامج التحديث الشامل لطيران الإمارات، الذي تبلغ استثماراته 5 مليارات دولار، الأكبر من نوعه على الإطلاق من حيث النطاق والحجم.ويجري تنفيذ البرنامج بدقة عالية على يد فريق مركز طيران الإمارات الهندسي، حيث يعمل أكثر من 270 مهندساً وفنياً على مدار الساعة، ويخصصون ما يزيد عن 1800 ساعة عمل يومياً لإتمام تحديث كل طائرة.ويستغرق تحديث طائرة الإيرباص "A380" حوالي 22 يوماً، في حين تحتاج طائرة البوينج 777 إلى نحو 18 يوماً.وتخرج من البرنامج كل شهر طائرتان تم تجديدهما بالكامل، لتخدما وجهة جديدة أو لتعززا العمليات الحالية بطائرات محدثة.