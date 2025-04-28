الإثنين 28 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

3676 شركة جديدة مسجلة في «راكز» بنمو 23% خلال الربع الأول

3676 شركة جديدة مسجلة في «راكز» بنمو 23% خلال الربع الأول
28 ابريل 2025 15:34


رأس الخيمة (الاتحاد)
سجلت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، نمواً بنسبة 23% في عدد الشركات الجديدة المسجلة خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، حيث انضمت 3,676 شركة جديدة إلى مجتمع الأعمال المزدهر في الإمارة.
ويأتي هذا النمو في إطار ديناميكية اقتصادية واسعة تدعمها حكومة مستقرة وبنية تحتية متقدمة، مما يعزّز مكانة «راكز» كوجهة مفضلة للمستثمرين الباحثين عن فرص واعدة في بيئة محفزة على النمو وعالية الكفاءة.
وأعرب رامى جلاد الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز»، عن سعادته بمواصلة هذا الزخم في عام 2025 مع انضمام آلاف الشركات الجديدة إلى «راكز» لإطلاق وتوسيع عملياتها، لافتا إلى أن هذا النمو ثقة يعكس المستثمرين في منظومة المجموعة، بجانب التزامها المستمر بتقديم حلول بسيطة ومرنة وفعالة من حيث التكلفة، تلبي احتياجات مجتمع الأعمال العالمي المتغيرة.وأشار إلى أن المنطقة الاقتصادية تستمر في جذب المستثمرين من مختلف أنحاء العالم، لاسيما من الهند وباكستان والمملكة المتحدة ومصر وفرنسا، مما يعكس قوة السياسات الداعمة للأعمال في رأس الخيمة، وسلاسة الإجراءات، والربط الأستراتيجي مع الأسواق العالمية.
وتقود قطاعات الخدمات، والأنشطة التجارية، والتجارة العامة هذا التوسع خلال العام الجاري، حيث شكلت الشركات الخدمية بما في ذلك شركات الاستشارات والتسويق وتقنية المعلومات وتطوير البرمجيات نسبة 38% من إجمالي التسجيلات، فيما جاءت الأنشطة التجارية بنسبة 26%، والتجارة العامة بنسبة 13%.ومع تقدم عام 2025، تواصل «راكز» التزامها بتمكين الأعمال ورواد الأعمال، ودفع عجلة التقدم الاقتصادي المستدام، وضمان استمرار رأس الخيمة ودولة الإمارات كمراكز عالمية للاستثمار.

أخبار ذات صلة
%131 نمو عدد الشركات المسجلة في «راكز»
"راكز" تعزز العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وبريطانيا
راكز
آخر الأخبار
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
18 ابريل 2025
الذهب
اقتصاد
انخفاض أسعار الذهب
اليوم 09:05
متهم في قضية السطو على كيم كارداشيان مع محامييه
الترفيه
بدء المحاكمة في قضية السطو على كيم كارداشيان
اليوم 18:19
رئيس الدولة يبحث مع الحاكمة العامة لكومنولث أستراليا تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا المشتركة
علوم الدار
رئيس الدولة يبحث مع الحاكمة العامة لكومنولث أستراليا تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا المشتركة
اليوم 18:13
أبوظبي
علوم الدار
الطقس المتوقع على الإمارات غداً
اليوم 17:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©