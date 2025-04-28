«فلاي دبي» توسع شبكتها الموسمية لصيف 2025 لتشمل 11 وجهة



دبي (الاتحاد)

أعلنت فلاي دبي عن إطلاق شبكة صيفية موسمية موسعة لهذا العام تضم أكثر 11 وجهة موسمية، بدءاً من 4 يونيو المقبل.

وتشمل القائمة وجهتين جديدتين، هما أنطاليا على الريفييرا التركية، والعلمين على الساحل الشمالي لمصر، وستشغل الناقلة رحلاتها اليومية إلى مطار أنطاليا الدولي ابتداءً من 5 يونيو وإلى مطار العلمين الدولي اعتباراً من 21 يونيو.

ولتلبية الطلب المتزايد خلال فترة عيد الأضحى، تبدأ فلاي دبي عملياتها الصيفية الموسمية في وقت مبكر لهذا العام مع انطلاق أول رحلة في بداية يونيو، وسيتم تشغيل هذه الوجهات باستخدام أسطول حديث، والذي يتضمن أحدث طائرات بوينغ 737 ماكس 8 بالإضافة إلى الطائرات التي خضعت مؤخراً لعمليات إعادة تجهيز شاملة.

وقال حمد عبيدالله، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في فلاي دبي: شهدنا نمواً متسارعاً في الطلب على السفر إلى وجهاتنا الموسمية عاماً بعد عام، ويأتي توسيع شبكتنا الصيفية هذا العام ليؤكد التزامنا المستمر بتلبية تطلعات مسافرينا من خلال تقديم المزيد من الخيارات.

وأعرب عن ثقته بأن العلمين وأنطاليا ستكونان من الوجهات المفضلة لدى المسافرين من دبي وعبر شبكتنا، وستكون هذه الوجهات الموسمية الممتدة من يونيو وحتى سبتمبر من بين الأعلى طلبا مثل جورجيا والمالديف وسريلانكا وتنزانيا وتايلاند.

وسجلت فلاي دبي زيادة بنسبة 20% في عدد المسافرين على درجة الأعمال خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024، ما يعكس الإقبال المتزايد على هذه الدرجة.

وتتوقع الناقلة استمرار هذا النمو خلال موسم الصيف أيضاً، مدعوماً بإطلاق مكاتب إنجاز إجراءات السفر لدرجة الأعمال وصالة فلاي دبي لدرجة الأعمال الجديدة في المبنى 2 بمطار دبي الدولي.

ومع انضمام أنطاليا إلى شبكة فلاي دبي، ترتفع وجهات فلاي دبي في تركيا إلى ست وجهات، وهي أنقرة وبودروم ومطار إسطنبول ومطار صبيحة وطرابزون وأنطاليا.