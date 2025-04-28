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اقتصاد

وزير خارجية بيرو: 9.2 مليار درهم حجم التبادل التجاري مع الإمارات

إلمر شيالر سالسيدو
29 ابريل 2025 00:59

أبوظبي (وام)

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أكد معالي إلمر شيالر سالسيدو، وزير خارجية جمهورية البيرو، أن العلاقات التي تجمع بين بلاده ودولة الإمارات تمثل نموذجاً ناجحاً للجهود المشتركة الرامية إلى تعزيز آفاق التعاون الثنائي في شتى المجالات الحيوية.
وقال معاليه، إن مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين انطلقت في تسعينيات القرن الماضي، وشهدت تطوراً ملحوظاً تجسد في افتتاح قنصلية عامة لجمهورية بيرو في دبي عام 2010، تبعها اليوم خطوة بالغة الأهمية تمثلت في افتتاح سفارة في العاصمة «أبوظبي»، مشيراً إلى النمو المطرد في حجم التبادل التجاري السنوي بين البلدين، والذي وصل حالياً إلى حوالي 2.5 مليار دولار (9.2 مليار درهم).
وأضاف وزير خارجية بيرو، أن هذا التطور الكبير والملحوظ في العلاقات الثنائية يعكس الجهود الحثيثة التي بذلها رواد الأعمال من كلا الجانبين، مما أدى إلى تعزيز الحضور القوي للشركات الإماراتية في السوق البيروفية.

بيرو
الإمارات
التبادل التجاري
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