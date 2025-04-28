محمد بن راشد بن محمد بن راشد يزور «مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية»

دبي (الاتحاد)

زار سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم مجموعة من المشاريع الاستراتيجية التابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي، حيث كان في استقبال سموه معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وعدد من كبار مسؤولي «الهيئة».

واستهل سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم جولته بتفقد أحد أهم مشاريع «الهيئة»، وهو «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية»، الذي يعد أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وفق نظام المنتج المستقل للطاقة، واستمع سموه من معالي سعيد محمد الطاير، في مركز الاستدامة والابتكار في المجمع، لعرض تقديمي شامل عن مبادرات «الهيئة» الاستراتيجية، وأحدث الإنجازات في مجالات الطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.

وتابع سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم في مركز الاستدامة والابتكار التابع لـ«الهيئة» في المجمع عرضاً مرئياً، يبرز دور المركز حاضنةً عالميةً للابتكار في قطاعي الطاقة والمياه.

وتفقد سموه سير العمل في المركز الذي يوفر تجربة رائدة للتعرف على أحدث الابتكارات في مختلف مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة.

كما زار سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم مركز البيانات الأخضر، التابع لشركة مركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو» التابعة لـ مجموعة «ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي.