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انخفاض أسعار الذهب

الذهب
29 ابريل 2025 07:36

انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع تراجع جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن بفعل انحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، في حين يترقب المستثمرون بيانات اقتصادية أميركية لتقييم مسار سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

وبحلول الساعة 0211 بتوقيت جرينتش، هبط الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 بالمئة مسجلاً 3329.12 دولار للأوقية. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة لتسجل 3342.40 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 33.21 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 986 دولارا، وخسر البلاديوم 0.1 بالمئة مسجلً 948.06 دولار.

 

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المصدر: وكالات
الذهب
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