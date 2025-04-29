«دبي للإنترنت» تستعرض مستقبل الابتكار في «جيتكس آسيا» بسنغافورة



دبي (الاتحاد)

استعرضت مدينة دبي للإنترنت، مشاركتها في النسخة الافتتاحية من معرض «جيتكس آسيا» الذي أُقيم في سنغافورة خلال الفترة من 23 إلى 25 أبريل الحالي، ضمن جناح دبي بقيادة دائرة الاقتصاد والسياحة فرص التعاون ودور دبي في دعم الاقتصاد الرقمي العالمي.

وأكد عمّار المالك، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم - القطاع التجاري، والمدير العام لمدينة دبي للإنترنت، أن المشاركة تأتي في وقت يشهد فيه قطاع التكنولوجيا الآسيوي نمواً متسارعاً، ما يعزّز فرص الابتكار والتعاون انطلاقاً من دبي.

وقال إن دبي للإنترنت حاضنة لعدد من أبرز شركات التكنولوجيا في آسيا، ومُمكّن رئيسي لتحقيق مستهدفات الأجندة الاقتصادية لإمارة دبي D33 والاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي كما تحتضن شركات عالمية رائدة مثل «سامسونج» و«سنس تايم»، و«علي بابا كلاود»، و«تاتا للخدمات الاستشارية»، إلى جانب شركات متخصّصة في التكنولوجيا المالية منها «بوليسي بازار» و«يونيون باي» وتُعد موطناً لأكثر من 4,000 شركة يعمل بها أكثر من 31 ألف متخصّص، و19 مركزاً للبحث والتطوير.

كما شاركت مدينة دبي للإنترنت خلال المعرض إلى جانب حاضنة in5، في تسليط الضوء على الفرص المتاحة أمام رواد الأعمال والمبتكرين، في ظل بيئة حيوية داعمة للنمو، مدعومة بشراكات استراتيجية مع مؤسسات آسيوية رائدة مثل الوكالة الوطنية الكورية و«ناسكوم» الهندية، ما يسهم في توسيع نطاق التعاون والتبادل المعرفي.