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217 مليون درهم أرباح «إن إم دي سي إينيرجي» خلال الربع الأول

217 مليون درهم أرباح «إن إم دي سي إينيرجي» خلال الربع الأول
29 ابريل 2025 18:01

 

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت «إن إم دي سي إينيرجي»، الشركة التابعة لـ «مجموعة إن إم دي سي» والمالكة لغالبية أسهمها، تسجيل نتائج مالية قويّة للفترة المنتهية بتاريخ 31 مارس 2025، مدفوعة بالنشاط القوى في تنفيذ المشاريع وتنوع مصادر الإيرادات.
وحققت «إن إم دي سي إينيرجي»، خلال الربع الأول من العام الجاري، زيادة في صافي الأرباح بنسبة 25% على أساس سنوي، حيث قفزت من 174 مليون درهم في الربع الأول من عام 2024 إلى 217 مليون درهم، في الفترة ذاتها من عام 2025، وجاء هذا النمو مدعوماً بأداء تشغيلي قوي وتوسع استراتيجي في مشاريع جديدة، محلياً وعالمياً.

كما ارتفعت الإيرادات إلى 3.7 مليار درهم، بزيادة قدرها 75% على أساس سنوي بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2024، وسجلت أرباح السهم الواحد قفزة كبيرة بنسبة 25%، وبلغت قيمة إجمالي أصول الشركة 16.3 مليار درهم بنهاية مارس 2025.وبلغ إجمالي المشاريع التي تمت إرساؤها، خلال الربع الأول من العام الجاري، 13.9 مليار درهم، وبنهاية الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2025، تحظى «إن إم دي سي إينيرجي» بمجموعة من المشاريع المستقبلية تصل قيمتها إلى 56.3 مليار درهم.
وقال محمد حمد المهيري، رئيس مجلس الإدارة، إن إم دي سي إنيريجي، إن الشركة استهلّت عام 2025 بأداء متميز، الأمر الذي يمثّل امتداداً للنتائج القويّة التي اختتمنا بها العام الماضي، ويؤكد مكانتها الرائدة في قطاع الطاقة الإقليمي، لافتاً إلى نجاح الشركة بإحراز تقدم كبير ضمن أعمالها الديناميكية من تعزيز مشاريعها المستقبلية، وتعميق بصمتها العالمية.

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من جانبه، قال المهندس أحمد سالم الظاهري، الرئيس التنفيذي، إن إم دي سي إينيرجي، إن هذه الانطلاقة المتميزة لعام 2025 مثلت استمراراً للزخم المرتفع الذي اختتمت به الشركة العام الماضي، مع تحقيقها نتائج مالية غير مسبوقة. 

وأضاف أنه بينما تواصل الشركة تعزيز قدراتها على تنفيذ المشاريع المحلية، برزت خلال نتائج الربع الأول من العام الجاري إنجازات استراتيجية على الصعيد الدولي مع افتتاح مركز تصنيع متقدم في المملكة العربية السعودية وترسيخ حضورها في شرق آسيا، مشيراً إلى أن نتائج هذه الفترة تمثل ثمرة سنوات من التحضير والقرارات الفعّالة، وتجسد مساعينا الطموحة ضمن قطاعات عملها.

 

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