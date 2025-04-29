«الاتحاد للطيران» توقع مذكرة تعاون مع «سياحة تايلاند»



أبوظبي (الاتحاد)



وقعت «الاتحاد للطيران» مذكرة تعاون مع هيئة السياحة في تايلاند لتعزيز العلاقة بين مملكة تايلاند والناقل الوطني لدولة الإمارات، وذلك خلال معرض سوق السفر العربي 2025. وتهدف الاتفاقية إلى الترويج للسياحة في تايلاند عبر شبكة الاتحاد العالمية الواسعة، وستشهد مذكرة التعاون دعم كلتا الجهتين لتجارب سفر عالية الجودة في تايلاند من خلال الأنشطة ترويجية مشتركة.

وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي لـ«الاتحاد للطيران»: «تعد تايلاند سوقاً بالغة الأهمية بالنسبة لـ(الاتحاد للطيران)، ويتجلى ذلك في توسعنا المستمر في السوق مع وجهتين جديدتين هذا العام، بالإضافة إلى مذكرة التعاون هذه مع هيئة السياحة في تايلاند لتعزيز السفر الترفيهي، وستساهم هذه الاتفاقية في تعزيز علاقتنا مع مملكة تايلاند ومكانة (الاتحاد) في السوق».

من جهتها، قالت تاباني كياتفايبول، محافظ هيئة السياحة في تايلاند: تمثل شراكتنا مع الاتحاد علامة فارقة في تعزيز مكانة تايلاند وجهة عالمية مفضلة، ونهدف إلى تقديم تجارب لا تنسى، وتعزيز جاذبية تايلاند وجهة سياحية عالمية مفضلة على مدار العام. وكانت «الاتحاد للطيران» قد أعلنت العام الماضي عن إضافة وجهتين جديدتين في تايلاند، من بين 16 وجهة جديدة ستطلقها هذا العام. ستبدأ العمليات إلى كرابي وشيانغ ماي في أكتوبر ونوفمبر على التوالي، إلى جانب الوجهات الحالية إلى بانكوك وفوكيت.