332.7 مليون درهم إيرادات «ستاليونز الإمارات» بنمو 10%

أبوظبي (الاتحاد)

سجلت مجموعة ستاليونز الإمارات «إي إس جي» التابعة للشركة العالمية القابضة نمواً في إجمالي إيراداتها بنسبة 10% على أساس سنوي وذلك ضمن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2025 والتي أعلنت عنها اليوم.

وبلغت إيرادات المجموعة 332.68 مليون درهم مستفيدةً من الزخم المحقق العام الماضي لتؤكد نجاح استراتيجية التنفيذ الفعّال والتركيز على تحسين الأداء التشغيلي عبر مختلف أنشطتها المتنوعة.

وسجلت المجموعة نمواً في الأرباح التشغيلية بنسبة 25% لتصل إلى 59.76 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2025، ما يعكس التزامها المتواصل بتحقيق الأداء القوي، بدفع من الاستثمارات الاستراتيجية وتحسين الكفاءة التشغيلية.

وارتفع إجمالي الربح بنسبة 10% ليبلغ 99.09 مليون درهم، بدعم من تعزيز تكامل الأعمال وتعزيز التناغم بين وحدات الأعمال المختلفة.

وقال مطر سهيل علي اليبهوني الظاهري، رئيس مجلس إدارة مجموعة إي إس جي إن هذه النتائج تعكس قوة ومرونة المجموعة إلى جانب رؤيتها المستقبلية الواضحة و نواصل تركيزنا على تحقيق قيمة مستدامة من خلال الاستثمارات الذكية، والتنفيذ المنضبط، ومحفظة أعمال متنوعة قادرة على الأداء في مختلف الدورات الاقتصادية ونعمل باستمرار على تعزيز مكانتنا في القطاعات الحيوية التي نغطيها وفيما تتطلع المجموعة إلى المستقبل، تواصل ستاليونز الإمارات التزامها باستكشاف فرص وأسواق جديدة، مستندةً إلى قوتها المالية ومحفظتها المتنوعة لدفع عجلة النمو المستدام وتعزيز الابتكار.

من جانبه قال كايد علي خرما، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي إس جي إن الزيادة بنسبة 25% في الأرباح التشغيلية خلال الربع الأول تشكل دليلاً واضحاً على قوة أعمالنا ومتانة نموذجنا التشغيلي وأن استمرار تحقيق نتائج مالية قوية يؤكد المسار الإيجابي الذي تسير عليه المجموعة ما يمنحنا الثقة لمواصلة التوسع وتحقيق المزيد من الإنجازات على المستوى الإقليمي.

وأضاف أنه بحلول 31 مارس 2025 ارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 2.545 مليار درهم، مسجلاً زيادة بنسبة 2% مقارنة بنهاية عام 2024، في تأكيد على متانة المركز المالي للمجموعة والإدارة الرشيدة لرأس المال وفي حين استقر إجمالي الأصول عند 3.678 مليار درهم ارتفعت القيمة الدفترية للسهم إلى 10.18 درهم ما يعزز قوة قاعدة رأس المال للمجموعة ويؤكد قدرة ستاليونز الإمارات على الاستمرار في تحقيق قيمة طويلة الأجل لمساهميها.