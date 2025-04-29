38 مليون زيارة لجزيرة ياس في 2024

رشا طبيلة (أبوظبي)

كشف الدكتور محمد عبدالله الزعابي، الرئيس التنفيذي لميرال، عن تسجيل جزيرة ياس أكثر من 38 مليون زيارة خلال عام 2024، بنمو %10 مقارنة بعام 2023، في حين حققت جزيرة السعديات نمواً بنسبة %10 في عدد الزيارات إلى فنادقها وتجاربها الثقافية مقارنة بعام 2023.

وقال الزعابي، في لقاء صحفي أمس على هامش فعاليات سوق السفر العربي في دبي، إن فنادق جزيرة ياس حققت أفضل أداء لها منذ عام 2019، حيث وصل معدل إشغالها إلى %82، وارتفع إلى %90 في أغسطس 2024، مسجلاً نمواً سنوياً بنسبة %9 في معدل إشغال الفنادق وارتفاع بنسبة %17 في متوسط السعر اليومي مقارنة بعام 2023.

وأكد الزعابي: تؤكد النتائج الاستثنائية التزامنا الدائم بدعم رؤية أبوظبي في أن تصبح وجهةً عالميةً رائدة، بما يتماشى مع الاستراتيجية السياحية للإمارة وطموحاتها الأوسع نحو تحقيق النمو المستدام والتنويع الاقتصادي.

وأضاف، من خلال تطوير وجهات عالمية المستوى وتجارب غامرة، فإننا لا نسهم فقط في زيادة الزيارات من جميع أنحاء العالم فحسب، بل نعمل أيضاً على توفير ذكريات ممتعة تترك أثراً دائماً، ويشكل النجاح المستمر لجزيرة ياس وجزيرة السعديات دليلًا واضحاً على قوة شراكاتنا الاستراتيجية والتزامنا المشترك بتعزيز جاذبية أبوظبي عالمياً. وأكد الزعابي أهمية المشاركة في سوق السفر العربي للترويج للوجهات السياحية، والالتقاء مع الشركاء محلياً وإقليمياً وعقد الاتفاقيات والصفقات.

وجهات عائلية

قال، إن النتائج التي تم تحقيقها العام الماضي تؤكد نجاح خطة جزيرة ياس لتكون من أهم الوجهات العائلية على مستوى العالم والخطط الترويجية للجزيرة بهدف إثراء تجارب الزوار باستمرار.

وأشار إلى الاستمرار في تحقيق نتائج إيجابية العام الجاري، حيث تم تحقيق نمو في الإشغال منذ بداية العام، ونستمر في تحقيق معدلات إشغال مرتفعة في جميع المواسم من بينها الصيف.

وأكد الزعابي: لمواكبة النمو في الطلب السياحي والإشغال، نطمح لزيادة عدد الغرف الفندقية في جزيرة ياس خلال السنوات الخمس المقبلة بنحو 30% بإضافة 1000 إلى 1500 غرفة جديدة إلى عدد الغرف الحالية في الجزيرة والبالغ عددها نحو 3500 غرفة.

وفي جزيرة السعديات، قال الزعابي «تم افتتاح (تيم لاب فينومينا) مؤخراً في الجزيرة حيث إن عدد الزبارات تخطى توقعاتنا بنسب تتجاوز 50%، في وقت تسير فيه الأعمال الإنشائية على قدم وساق في متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي للانتهاء منها العام الجاري».

وحول الأسواق السياحية المستهدفة، أكد الزعابي: «نطمح لتحقيق التنوع في الأسواق السياحية، حيث تم تسجيل نمو ملحوظ من أسواق رئيسة، كالصين والهند وروسيا وأوروبا، حيث تستهدف حملاتنا الترويجية والإعلامية أسواق متنوعة».

وشهدت المدن الترفيهية في جزيرة ياس ومشروع «كلايم»، زيادة ملحوظة في عدد الزيارات قدرها 20%، بالإضافة إلى زيادة مذهلة بنسبة 56% في عدد الزيارات من دول مجلس التعاون الخليجي مقارنة بالعام السابق وفي غضون ذلك، شهدت الزيارات الدولية للمدن الترفيهية أيضاً نمواً كبيراً بنسبة 40%.



فعاليات جذابة

وأشار الزعابي إلى أهمية الفعاليات التي تستقطبها جزيرتا ياس والسعديات والتي تعزز من الإقبال السياحي وتنوع الأسواق السياحية، مثل الفعاليات الفنية والموسيقية والرياضية وموسم الكوميديا الذي بدأ مؤخراً إضافة إلى فعاليات الأعمال والمؤتمرات.

وشهدت الوجهة كذلك زيادة بنسبة 10% في معدل حضور فعالياتها، خلال العام، مما عزز مكانتها وجهة رائدة للفعاليات العالمية، ويعزى هذا النمو المذهل إلى أجندة من الحفلات الموسيقية، والعروض والفعاليات العائلية والرياضية عالمية المستوى التي تم تنظيمها على مدار العام.

علاوة على ذلك، تشهد جزيرة ياس نمواً سريعاً جعلها وجهة رئيسة للفعاليات ومؤتمرات الأعمال، حيث توفر مزيجاً فريداً من الإمكانات التجارية والعروض الترفيهية. وسجلت الوجهة زيادة بنسبة 17% في عدد فعاليات ومؤتمرات الأعمال في عام 2024، مع زيادة قدرها 7% في الليالي الفندقية المحجوزة مقارنة بعام 2023. وفي إطار جهودها لدفع نمو هذا القطاع الحيوي، أعلنت «ميرال» تطوير مشروع «ميتافيرس جزيرة ياس»، بالتعاون مع شركة «إي آند إنتربرايز» - ركيزة التحول الرقمي في مجموعة «إي آند».



تجارب ترفيهية

تواصل جزيرة السعديات استقطاب المزيد من الزيارات من الباحثين عن مزيج راقٍ من التجارب الثقافية والترفيهية الغامرة وبالإضافة إلى زيادة عدد الزيارات المسجلة، حققت الوجهة نسبة إشغال فندقي عالية بلغت 74% في عام 2024، إلى جانب زيادة بنسبة 14% في متوسط السعر اليومي مقارنة بعام 2023. كما شهدت الوجهة نمواً ملحوظاً في عدد الزيارات من الأسواق الرئيسية، بما في ذلك نمواً بنسبة 11% في عدد الزيارات من المملكة المتحدة، وبنسبة 30% من الهند، وبنسبة 58% من الصين، مما ساهم في تعزيز مكانتها كوجهة شاطئية وطبيعية وثقافية رائدة.



مشاريع جديدة

من المقرر اكتمال العديد من المشاريع المميزة في جزيرة ياس خلال عام 2025، بما في ذلك افتتاح المرحلة الأولى من توسعة «ياس ووتروورلد - جزيرة ياس، أبوظبي»، والتي تمتد على مساحة 16.900 متر مربع، وتضم 12 لعبة وتجربة جديدة، ومن المتوقع افتتاحها الصيف القادم 2025، وتشمل المشاريع الإضافية الأخرى تطوير وجهة شاطئية بطول 560 متراً، لتشكِّل إضافة جديدة لتجارب الترفيه ونمط الحياة العصري في «ياس باي ووترفرونت».

كما تستعد «عالم وارنر براذرز - جزيرة ياس، أبوظبي» لتوسيع نطاق تجاربها الترفيهية من خلال إطلاق معالم جذب جديدة من عالم «دي سي»، وإطلاق «عالم هاري بوتر السحري»، إلى جانب لعبتين إضافيتين، مما يُعزز من التجارب الغامرة والحافلة بالمغامرات الذي تشتهر به الوجهة.

ومن المقرر استكمال «متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي» نهاية عام 2025.