الذهب يتراجع مع انحسار جاذبية الملاذ الآمن وسط هدوء التوترات التجارية

انخفضت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، متأثرة بارتفاع الدولار وتراجع حدة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، بينما يترقب المستثمرون بيانات أميركية رئيسية لتحديد توجهات مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن أسعار الفائدة.





وبحلول الساعة 0242 بتوقيت جرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 بالمئة مسجلاً 3308.32 دولار للأوقية. وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.5 بالمئة إلى 3317.50 دولار.



وصعد مؤشر الدولار بنسبة 0.1 بالمئة مقابل سلة من العملات، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة على المشترين الأجانب.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 بالمئة مسجلة 32.93 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.6 بالمئة إلى 971.90 دولار، ونزل البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 931.84 دولار.