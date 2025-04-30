اتفاقية تعاون بين «الاقتصاد والسياحة بدبي» وVisa



دبي (الاتحاد)

وقّعت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي مذكّرة تفاهم استراتيجية مع Visa، على هامش فعاليات معرض سوق السفر العربي، بهدف تعزيز الجهود لزيادة أعداد الزوّار الدوليين إلى دبي، والارتقاء بتجاربهم.

ويتيح هذا التعاون الاستفادة من رؤى Visa المستخلصة من تحليل البيانات لتعزيز كفاءة الحملات التسويقية، وتبسيط الخدمات السياحية، وإطلاق عروض ترويجية وباقات مخصصة تلبي تطلعات الزوار.

تم توقيع مذكرة التفاهم في جناح دبي في معرض سوق السفر العربي، بحضور عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، والدكتورة سعيدة جعفر، نائب الرئيس الأول والمدير الإقليمي لشركة Visa في دول مجلس التعاون الخليجي.

وبموجب هذه الاتفاقية، تدعم Visa أهداف دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي الاستراتيجية من خلال الاستفادة من VisaNet، أكبر شبكة مدفوعات عالمية، لتقديم رؤى معمقة مدعومة بالبيانات حول رحلات الزوار، وسلوكيات الإنفاق، وتفضيلات العملاء، والتوجهات الموسمية، ومستوى تبني الحلول الرقمية. كما يهدف التعاون إلى تعزيز جهود الدائرة في ابتكار حملات تسويقية هادفة ومبادرات تتمحور حول الزوار، بما يضمن لهم خوض تجارب سلسة ومميزة.

وقال عصام كاظم: «تؤدي Visa دوراً محورياً في دعم منظومة السياحة في دبي، عبر تزويد المسافرين بحلول دفع سهلة وآمنة ومبتكرة في جميع مراحل رحلتهم، وتجمع هذه الاتفاقية بين رؤى دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وخبرتها الطويلة بالسوق وشبكة Visa العالمية الواسعة وتميزها في إدارة البيانات، لفتح آفاق جديدة للتواصل والتفاعل مع المسافرين وإلهامهم، وتقديم تجارب استثنائية لهم».

ومن جانبها، قالت الدكتورة سعيدة جعفر، نائب الرئيس الأول والمدير الإقليمي لشركة Visa في دول مجلس التعاون الخليجي: «يسرنا التعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي لتزويدها برؤى معمقة حول الاتجاهات العالمية في السفر والسياحة، إذ تساهم هذه الرؤى في دعم مساعي الدائرة وآلية اتخاذ قرارات مدروسة بشأن الحملات والمبادرات الترويجية التي تسهم في زيادة عدد الزوار الدوليين إلى دبي».