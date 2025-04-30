«لونيت» تستحوذ على حصة في «أزورا بارتنرز» لإدارة الثروات



أبوظبي (وام)



أعلنت «لونيت»، شركة إدارة استثمارات عالمية تتخذ من أبوظبي مقراً لها وتدير أصولاً تتجاوز قيمتها 110 مليارات دولار، التوصل إلى اتفاق للاستحواذ على حصة استراتيجية في «أزورا بارتنرز» (Azura)، شركة إدارة الثروات العالمية المتخصصة في تقديم الخدمات للأفراد أصحاب الثروات العالية، بالإضافة إلى المكاتب العائلية ورواد الأعمال.

تم تنفيذ الاستثمار من خلال شركة «لونيت هولدينج ريستركتد ليمتد،» وسيتيح لشركة «أزورا بارتنرز» إمكانية توسيع أعمالها في إدارة الأصول، وتوظيف أصحاب الكفاءات، وتطبيق التقنيات الحديثة، وتوسيع منتجاتها الاستثمارية، بما في ذلك تمكين عملائها من الاستثمار في فرص الأسواق الخاصة.

وستحافظ «أزورا» على استقلاليتها التشغيلية، كما سيحتفظ مؤسسها وفريق الإدارة الحالي بشؤون إدارة الشركة.

وقال خليفة السويدي، الشريك الإداري في «لونيت»: يمثل هذا الاستثمار أول خطوة لنا في مجال إدارة الثروات، ويعكس التزامنا بتطوير مجموعة الحلول والمنتجات التي يمكننا تقديمها لقاعدتنا المتنامية من العملاء، كما تسهم هذه الشراكة في دعم إستراتيجيتنا للتوسع ضمن سلسلة القيمة الخاصة بالمستثمرين.

بدوره، قال مرتضى حسين، الشريك الإداري في «لونيت»: نتطلع للفرص التي يوفرها قطاع إدارة الثروات العالمي. وتهدف شراكتنا مع «أزورا» إلى توظيف رأس مالنا وخبراتنا لتقديم خدمات متميزة في إدارة الثروات لتلبية متطلبات العملاء في المنطقة وحول العالم، وفي ضوء تزايد الطلب على الاستثمارات البديلة، ستكون «أزورا» جاهزة تماماً لتمكين أصحاب الثروات من الاستثمار في فرص الأسواق الخاصة.

من جانبه، قال علي جمال، المؤسس والرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة في «أزورا بارتنرز»: «يمثل استثمار لونيت تطوراً مهماً في مسيرة شركتنا، ويسعدنا التعاون مع فريقها الإداري لتعزيز طموحاتنا المستقبلية، وأصبحت إمارة أبوظبي مركزاً جاذباً للأفراد ذوي الثروات العالية والمكاتب العائلية، وسيسهم نموها كمركز مالي رائد في توفير المزيد من فرص التعاون. ويتماشى الدعم الاستثماري الذي تقدمه لونيت مع رؤيتنا لأن نصبح شركة إدارة ثروات رائدة عالمياً، كما يعكس التزامنا المستمر بتحسين خدماتنا وتقديم حلول مرنة ومخصصة لعملائنا لمساعدتهم على تنمية ثرواتهم وإدارتها بكفاءة».