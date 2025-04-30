784 مليون درهم أرباح «مجموعة إن إم دي سي» في الربع الأول



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «مجموعة إن إم دي سي» عن تحقيق نمو سنوي بلغ 22% في صافي الأرباح، الذي ارتفع من 641 مليون درهم في الربع الأول من عام 2024 إلى 784 مليون درهم في الربع الأول من عام 2025.

وارتفعت الإيرادات إلى 6.2 مليار درهم، مسجلة نمواً بنسبة 16% على أساس سنوي مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، كما حققت الأرباح لكل سهم زيادة بنسبة 12% لتصل إلى 0.87 درهم، فيما بلغ إجمالي الأصول 32.7 مليار درهم بنهاية مارس 2025.

وبحلول نهاية الربع الأول، بلغ إجمالي المشاريع المتعاقد عليها لدى «مجموعة إن إم دي سي» 75.4ملياردرهم إماراتي، مدعوماً بمحفظة مشاريع قوية.

وقال محمد ثاني مرشد غنام الرميثي، رئيس مجلس الإدارة، مجموعة إن إم دي سي: تواصل تعزيز زخم نموها من خلال تحقيق نتائج مالية قوية وإنجازات استراتيجية متواصلة خلال الربع الأول من عام 2025، مشيراً إلى أن هذه النتائج تعكس طموحاتنا على المستوى المحلي والدولي، حيث أطلقنا شراكات ومشاريع ومرافق جديدة أسهمت في تعزيز أعمالنا وتوسيع نطاقها.

وأضاف: تجسد أنشطة «مجموعة إن إم دي سي» المتنوعة وريادتها في السوق/ تطلعات دولة الإمارات وشعبها نحو مستقبل أكثر تقدماً، ومع التطلع إلى المستقبل، سنواصل تسخير قدراتنا لدفع مسيرة النمو المستدام وتعزيز التقدم الاقتصادي لدولة الإمارات وخارجها.

من جانبه، قال المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي، مجموعة إن إم دي سي: يعكس أداؤنا الاستثنائي إنجازات تشغيلية بارزة، وجهودنا الطموحة لتحقيق نمو مستدام، حيث يمكننا القول بثقة إننا نجحنا في تعزيز مكانتنا في أسواق راسخة، ووسّعنا نطاق أعمالنا عمودياً وأفقياً، إلى جانب توسعنا في أسواق واعدة ذات إمكانات عالية مثل السعودية وسلطنة عُمان وتايوان.

وأضاف: يُعد نمو صافي الأرباح بارتفاع سنوي نسبته 22%، مؤشراً رئيسياً على متانة أعمالنا وريادتنا في السوق، لاسيما تأثيرنا المتنامي في قطاعي الطاقة والبحرية، وإلى جانب ذلك، يعزى نجاحنا المستمر إلى الثقة الراسخة التي نتمتع بها من قبل المساهمين والشركاء الذين يقدّرون خبرتنا ومكانتنا.