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اقتصاد

26% زيادة حجم المناولة في ميناء «دي بي ورلد - السخنة» خلال الربع الأول

26% زيادة حجم المناولة في ميناء «دي بي ورلد - السخنة» خلال الربع الأول
30 ابريل 2025 19:45

 

العين السخنة- مصر (الاتحاد)
شهد ميناء «دي بي ورلد - السخنة» زيادة ملحوظة في حجم المناولة خلال الربع الأول من عام 2025، وهو أعلى مستوى يتمّ تسجيله منذ بدء مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، الإشراف على تشغيل ميناء العين السخنة في عام 2008.
ويُعدّ هذا الإنجاز تأكيداً على الدور الإستراتيجي للميناء في تسهيل تدفق الحركة التجارية في المنطقة ودعم النموّ الاقتصادي في مصر.
وخلال الربع الأول من عام 2025، تجاوز حجم المناولة في الميناء المستويات المقررة بنسبة 26%، مما يعكس بوضوح الدور الإستراتيجي المتنامي للميناء في تسهيل الحركة التجارية في المنطقة، ودعم نموّ الاقتصاد المصري.
وشكّلت صادرات الحاويات المبردة جزءاً كبيراً من هذا النموّ؛ حيث تواصل مصر جهودها الهادفة لترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز مُصدّري الحمضيات في العالم.
ومنذ تولّت «دي بي ورلد» عمليات التشغيل في العام 2008، استثمرت أكثر من 1.3 مليار دولار في تحديث ميناء السخنة، لتمكينه من مناولة عدد من أكبر سفن الشحن في العالم، إلى جانب توفير ربط سلس بطرق التجارة العالمية.
وقال أفناش آيار، الرئيس التنفيذي للعمليات الإقليمية بالإنابة في مصر، «دي بي ورلد»: يُظهر هذا المستوى من النموّ الأهمية المتزايدة بوضوح لميناء السخنة كمركز لوجستي، ليس فقط لمصر، بل للمنطقة ككل، وإنّ استثماراتنا المتواصلة في القطاع اللوجستي في مصر، عبر شبكتنا من مكاتب الشحن ومنطقة السخنة اللوجستية التي سيتم استكمال أعمال الإنشاء فيها قريباً، ستساهم في تقديم خدمة أفضل لمتعاملينا، فضلاً عن تلبية احتياجات السوق المصرية المتنامية.
وتساهم قدرة ميناء السخنة على التعامل مع الأحجام المتزايدة، وخاصةً من البضائع المبردة، في تعزيز الدور المتنامي للميناء في تسهيل تجارة المواد سريعة التلف في مصر..

 

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