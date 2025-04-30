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اقتصاد

تعاون بين «المالية و«لولو» لتوفير عروض للكتالوج الاتحادي

تعاون بين «المالية و«لولو» لتوفير عروض للكتالوج الاتحادي
30 ابريل 2025 20:14


دبي (الاتحاد)
وقعت وزارة المالية اتفاقية استراتيجية مع شركة «لولو هايبرماركت» لتوفير منتجات الكتالوج الاتحادي بأفضل العروض والأسعار عبر منصة المشتريات الرقمية، وذلك في خطوة تعكس التزامها المستمر بتعزيز كفاءة منظومة المشتريات الحكومية الرقمية.
وجرت مراسم توقيع الاتفاقية اليوم في دبي، بحضور معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ويوسف علي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة اللولو الدولية.
وتهدف الاتفاقية إلى توفير نطاق واسع من المنتجات عالية الجودة التي تلبي احتياجات الجهات الاتحادية، كما ستتمكن الجهات الاتحادية المطبقة لمنصة المشتريات الرقمية من الاستفادة من خصومات حصرية، مما يساهم في تعزيز فعالية الإنفاق العام وتحقيق أفضل قيمة مقابل المال.
ويعكس هذا التعاون الثنائي بين الجانبين التزاماً مشتركاً بتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في إدارة الموارد الحكومية من خلال ما تستهدفه الاتفاقية من تسهيل لعمليات الشراء وتمكين الجهات الاتحادية من التنقل الرقمي إلى صفحة المورد عبر المنصة، مما يعزز الشفافية ويضمن سرعة تنفيذ العمليات الشرائية، كما تجسد الاتفاقية جهود وزارة المالية لتوسيع شبكة الموردين المعتمدين ضمن منظومة المشتريات الرقمية، بما يسهم في تسهيل الوصول إلى خيارات متنوعة من السلع بأسعار تنافسية وشروط توريد مرنة.
وقال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: تأتي هذه الاتفاقية الاستراتيجية ضمن جهود وزارة المالية المستمرة لتطوير منظومة المشتريات الحكومية وتعزيز كفاءتها، بما يواكب تطلعات الحكومة الاتحادية نحو نماذج عمل أكثر مرونة واستدامة، ونسعى من خلال هذا التعاون إلى توفير خيارات متنوعة وعالية الجودة تلبي احتياجات الجهات الحكومية، وتعزز مبادئ الشفافية والتنافسية».
وأضاف معاليه: يمثل التعاون مع مجموعة اللولو الدولية خطوة مهمة ضمن مساعي الوزارة لتوسيع شبكة الشراكات مع القطاع الخاص، وتفعيل دوره كشريك أساسي في مسيرة التنمية الاقتصادية للدولة. كما يعكس التزامنا بتبني حلول رقمية متقدمة تسهم في تحسين كفاءة الإنفاق، وضمان استمرارية التوريد، ودعم توجهات الحكومة نحو منظومة مالية ذكية ومتكاملة تحقق الاستدامة والريادة على المدى الطويل.
بدوره، قال يوسف علي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة اللولو الدولية: نفخر بتعاوننا مع وزارة المالية في إطار هذه الاتفاقية الاستراتيجية، التي تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والمساهمة في تطوير منظومة المشتريات الرقمية الحكومية في دولة الإمارات. 
وجرى على هامش توقيع الاتفاقية، إطلاق خاصية التنقل الرقمية «Punch Out» بين منصة المشتريات الرقمية ومنصة التسوق الإلكترونية لمجموعة اللولو.
 

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