«طيران الإمارات» و«أمريكان إكسبريس» تدعمان الشركات الصغيرة بالمنطقة



دبي (الاتحاد)

وقعت طيران الإمارات و«أمريكان إكسبريس الشرق الأوسط»، مذكرة تفاهم مشتركة على هامش فعاليات سوق السفر العربي في دبي، بهدف توسيع نطاق تعاونهما وتعزيز شراكتهما الاستراتيجية من أجل توفير حلول جديدة مبتكرة، لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في عدد من الدول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبموجب المذكرة، ستعمل طيران الإمارات وأمريكان إكسبريس الشرق الأوسط على تعزيز دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من خلال توفير حلول دفع مبتكرة ومصممة خصيصاً للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى السعي لتوسيع نطاق المزايا التي توفرها طيران الإمارات لأعضاء بطاقات أمريكان إكسبريس الشرق الأوسط المشاركين في برنامج مكافآت الشركات الخاص بطيران الإمارات، وغيرها من الحلول.

وقال عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: تُدرك طيران الإمارات الدور المحوري الذي تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة في دفع عجلة الابتكار وتوفير فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي، ونحن ملتزمون بدعمها من خلال حلول مرنة وعروض سفر ذات قيمة عالية.

وقال مازن خوري، الرئيس التنفيذي لأمريكان إكسبريس الشرق الأوسط: تعتبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي في مختلف أرجاء المنطقة، وتعكس المذكرة رؤيتنا المشتركة مع طيران الإمارات لتوسيع آفاق التعاون وتحقيق نتائج إيجابية للشركات الصغيرة.