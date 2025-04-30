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«الموانئ والجمارك» تطلق «ديجيتال زيرو فور»

«الموانئ والجمارك» تطلق «ديجيتال زيرو فور»
30 ابريل 2025 21:02

 
دبي (الاتحاد)

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أعلنت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة إطلاق شركة «ديجيتال زيرو فور 04»، كأول شركة وطنية متخصصة في مجال التحول الذكي في العمليات التجارية وتطوير الحلول الرقمية التي تدعم النمو الاقتصادي على مستوى العالم.
وأكد سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن تأسيس الشركة وانطلاقها من مدينة دبي الحاضنة الأولى للابتكار والحلول التكنولوجية الذكية والعاصمة العالمية للتجارة والاقتصاد يأتي تأكيداً على التزام المؤسسة بترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للتكنولوجيا والتقنيات الذكية والعمليات اللوجستية والتجارية، مشيراً إلى أن «ديجيتال 04» ستكون النافذة الرقمية لأفضل الحلول الذكية في عالم الأعمال والتجارة والخدمات اللوجستية للموانئ وخدمات النقل البحري حول العالم.
وقال ابن سليّم: «نفخر اليوم ومن خلال إطلاق (ديجيتال 04) بأن نقود الابتكار التكنولوجي عالمياً وننقل خدماتنا الرائدة في قطاع الموانئ وما حققناه من نجاحات بفضل استخدامنا المبتكر للتكنولوجيا والخدمات الرقمية إلى العالم، وأن نجعل دبي نموذجاً مثالياً في إدارة الخدمات اللوجستية باستخدام أفضل التقنيات التي طورتها كفاءاتنا الوطنية المحلية المتخصصة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي». 


 

مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي
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