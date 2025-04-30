«طيران الإمارات» توسع شراكاتها الاستراتيجية خلال سوق السفر العربي



دبي (الاتحاد)



عززت «طيران الإمارات» شراكاتها الاستراتيجية، عبر توقيع اتفاقيات تعاون جديدة مع الجمعية الدولية للمؤتمرات والاجتماعات، ومؤسسة «آي دي بي» للتعليم، إلى جانب توسيع شراكتها القائمة مع شركة «هواوي»، وذلك على هامش مشاركتها في معرض سوق السفر العربي.

ووقعت «طيران الإمارات» مذكرة تفاهم استراتيجية مع الجمعية الدولية للمؤتمرات والاجتماعات، المركز العالمي لصناعة الاجتماعات الخاصة بالجمعيات الدولية؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك، ودعم نمو قطاع فعاليات الأعمال على المستوى العالمي. وستساهم هذه الشراكة في تحقيق مزيد من التآزر بين قطاع السفر الجوي وقطاعات الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض.

ويهدف الطرفان، من خلال هذه الاتفاقية، إلى تسهيل الربط السلس بين المؤتمرات والوجهات المستضيفة، ودعم استراتيجيات تطوير الوجهات، وتمكين منظومة فعاليات الأعمال العالمية عبر تبادل المعرفة وبناء القدرات.

وتتماشى مذكرة التفاهم مع الطموحات الاستراتيجية لدبي لتعزيز مكانتها وجهة عالمية رائدة لاستضافة المؤتمرات الدولية، كما تدعم جهود الجمعية الدولية للمؤتمرات والاجتماعات في تعزيز تعاونها مع كبار قادة الصناعة للمساهمة في رسم مستقبل قطاع فعاليات الأعمال.

كما وقعت «طيران الإمارات» مذكرة تفاهم مع «آي دي بي للتعليم» لتأسيس شراكة استراتيجية تهدف إلى تحسين تجربة السفر للطلاب والمعلمين، ودعم حركتهم التعليمية الدولية، وتعزيز حضور الناقلة في المراكز التعليمية الرئيسية عبر شبكتها العالمية. وسيتعاون الطرفان لتعزيز إمكانية وصول الطلاب إلى الوجهات الدراسية العالمية، من خلال تقديم برنامج أسعار خاص للطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و31 عاماً، مع توفير مزايا إضافية تشمل زيادة وزن الأمتعة وخيارات حجز مرنة، على أن يتم طرح مزايا إضافية في المرحلة التالية من الشراكة.

وسيبدأ تنفيذ البرنامج لطلاب «آي دي بي للتعليم» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع خطط لتوسيع العروض والمبادرات المشتركة إلى أسواق التعليم الرئيسية الأخرى ضمن شبكة «طيران الإمارات».

وجددت «طيران الإمارات» شراكتها مع شركة هواوي، عبر توقيع مذكرة تفاهم جديدة لتعزيز الابتكار الرقمي المشترك الذي يهدف إلى توسيع انتشار العلامتين التجاريتين في الأسواق العالمية الرئيسية.

وتحدد الاتفاقية إطاراً شاملاً للتعاون بين «طيران الإمارات» و«هواوي» يشمل الحملات المشتركة، وتعزيز الظهور الإعلامي، وإنتاج محتوى مشترك، وتطوير استراتيجيات متكاملة للتفاعل مع العملاء، مع التركيز بشكل خاص على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والبر الرئيسي الصيني.