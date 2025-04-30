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اقتصاد

الاتحاد للطيران تُطلق برنامج «الاتحاد للأعمال»

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30 ابريل 2025 22:34


أبوظبي (الاتحاد)
أطلقت الاتحاد للطيران اليوم خلال معرض سوق السفر العربي 2025 برنامج سفر جديد للشركات مُصمم لتعزيز تجربة سفر الأعمال.
ويُقدم برنامج «الاتحاد للأعمال» منصة رقمية تُبسط إدارة سفر الشركات مع توفير مزايا مُخصصة بناءً على متطلبات كل شركة، تتضمن بوابة شاملة لإدارة السفر، وعمليات حجز مُبسطة، وخيارات دعم مُخصصة.
وقال خافيير أليا، نائب رئيس لشؤون المبيعات العالمية والتوزيع في الاتحاد للطيران إن بيئة الأعمال تتطلب اليوم حلول سفر فعالة وقابلة للتكيف، ويُؤكد هذا البرنامج الجديد التزامنا بدعم شركائنا من الشركات بحلول تُلبي احتياجاتهم المُتغيرة.
وأضاف «ركزنا على إنشاء برنامج يُقدم قيمة حقيقية للشركات بجميع أحجامها، سواءً كانت شركة ناشئة أو شركة ضخمة متعددة الجنسيات، فقد صممنا عروضنا لدعم نجاحها».
وتُمكّن المنصة الرقمية الشركات من إدارة برامج سفرها بكفاءة، من خلال ميزات تشمل تتبع الأداء، وإعداد التقارير الآلية، وإدارة مبسّطة للنفقات وذلك عبر بوابة مخصصة للشركات.

شركة الاتحاد للطيران
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