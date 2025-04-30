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مبادرات وشراكات جديدة تعزز نمو السياحة بأبوظبي

زوار بجناح أبوظبي بمعرض سوق السفر العربي (تصوير: حسن الرئيسي)
1 مايو 2025 01:10

رشا طبيلة (أبوظبي)

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شهد جناح أبوظبي في سوق السفر العربي، الذي يختتم أعماله اليوم في دبي، إقبالاً استثنائياً بتصميمه الفريد وحجمه الذي يجمع تجارب ووجهات سياحية وترفيهية وثقافية مختلفة، حيث كان محط أنظار مشاركي الزوار، كما شهد الجناح خلال المعرض توقيع اتفاقيات استراتيجية والإعلان عن حملات ترويجية جديدة، وعرض لما حققته الإمارة من نتائج سياحية استثنائية.
ووصل عدد الجهات المشاركة من أبوظبي في سوق السفر العربي إلى 73 من الشركاء الرئيسيين في قطاع التجارة والسياحة من مختلف أنحاء الإمارة، وتضم قائمة المشاركين «الاتحاد للطيران»، و«ميرال»، وممثلي قطاع الضيافة وغيرهم.
وتهدف دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، من المشاركة في سوق السفر العربي في نسخته الحالية إلى تسليط الضوء على مكانة الإمارة المتنامية كوجهة عالمية رائدة، وذلك انسجاماً مع شعار دورة عام 2025 من الحدث، وهو «تطوير سياحة المستقبل من خلال تعزيز الربط».
 ويركز جناح «اكتشف أبوظبي» على إبراز التراث الثقافي الغني والتنوّع في التجارب التي تقدمها الإمارة، ومن أبرزها منطقة السعديات الثقافية التي تعد مركزاً عالمياً للتبادل الثقافي، إلى جانب منطقتي العين والظفرة اللتين تقدّمان تجارب فريدة مستوحاة من مفاهيم الصحة والطبيعة والمغامرة.
ومن المبادرات والحملات والنتائج التي تم الإعلان عنها بجناح أبوظبي، خلال سوق السفر العربي، إعلان «ميرال» تحقيق نتائج استثنائية في عدد الزيارات لجزيرتي «ياس» و«السعديات»، حيث شهدت جزيرة ياس 38 مليون زيارة العام الماضي، بنمو 10%، في وقت سجلت جزيرة السعديات نمواً بنسبة 10% في عدد الزيارات العام الماضي.
وأعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، خلال مشاركها في سوق السفر، إطلاق حملة «صيف أبوظبي فوق الوصف» التي تهدف لتعزيز السياحة وجذب السياح خلال الصيف، إضافة إلى الإعلان عن إطلاق بوابة إلكترونية مخصصة لتوزيع «بطاقة أبوظبي». 
وعقدت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، خلال سوق السفر العربي أيضاً، شراكة استراتيجية مع أكاديمية أبوظبي للضيافة - لي روش، لتأسيس أكاديمية تدريب متخصصة تحمل اسم «تجربة الزوار».
وأطلقت الدائرة، من خلال إدارة الرقابة والتراخيص فيها، نظاماً متطوراً للتعرف على الوجه.
وكشفت «الاتحاد للطيران»، خلال مشاركتها في سوق السفر العربي 2025 بدبي، عن مقصورات طائراتها الجديدة من طراز إيرباص A321LR.
وسلطت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، خلال مشاركتها في معرض سوق السفر العربي، الضوء على النمو المستدام الذي يشهده قطاع السياحة في الإمارة. ويسجل قطاع السياحة في أبوظبي أداءً قوياً منذ بداية 2025، حيث استقبلت منشآتها الفندقية 1.4 مليون نزيل خلال الربع الأول من العام.
وبلغت إيرادات فنادق أبوظبي، 2.3 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 18% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وارتفع متوسط الإيرادات للغرفة المتاحة بنسبة 25% إلى 484 درهماً، فيما حافظت المنشآت الفندقية على معدلات إشغالها المرتفعة التي وصلت إلى 79%.

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