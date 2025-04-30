أحمد بن سعيد يستقبل وفداً من وزارة السياحة في جامايكا

دبي (الاتحاد)

استقبل سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وفداً من وزارة السياحة في جامايكا في جناح «طيران الإمارات»، خلال فعاليات سوق السفر العربي 2025، بحضور عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «طيران الإمارات»، لبحث سبل دعم قطاع السياحة في الجزيرة.

ترأس الوفد معالي إدموند بارتليت، وزير السياحة في جامايكا، وضم دونوفان جي وايت، مدير السياحة بمجلس السياحة في جامايكا وفيونا فينيل، مسؤولة العلاقات العامة والاتصالات بمجلس السياحة في جامايكا.